Wettersturz in den Bergen: „Wer rechtzeitig umkehrt, beweist Verantwortung“

Blauer Himmel im Tal schützt vor Unwettern am Berg nicht. Vor dem Aufbruch sollte daher immer ein aktueller regionaler Bergwetterbericht geprüft werden. Tourenlänge, Schwierigkeit und Startzeit müssen an die Prognose sowie an Kondition und Erfahrung der gesamten Gruppe angepasst werden. Ebenso wichtig sind ausreichend Zeitreserven sowie mögliche Umkehrpunkte. „Der Gipfel ist immer nur eine Option. Wer rechtzeitig umkehrt, beweist Verantwortungsbewusstsein und alpine Kompetenz“, erklärt Leo Wirnsberger, Alpinreferent der Naturfreunde Kärnten. „Ein Wetterbericht am Morgen allein reicht nicht aus. Auch während der Tour müssen Himmel, Wind, Temperatur und Sicht ständig beobachtet werden.“

Sicherheit geht vor

Die Naturfreunde Kärnten rufen alle Bergsportler zu einer gründlichen Tourenplanung auf. Neben dem ständigen Blick auf das Wetter ist auch die richtige Ausrüstung wichtig. Schutz vor Regen und Wind, warme Wechselkleidung, Erste-Hilfe-Set, Biwaksack, Stirnlampe, Navigationshilfen und ein aufgeladenes Handy gehören zwingend in den Rucksack. Der Grund dafür: Selbst im Sommer könne Nässe und Wind rasch zu einer gefährlichen Unterkühlung führen. „Sind Personen verletzt, erschöpft, unterkühlt oder nicht mehr in der Lage, sicher abzusteigen, sollte frühzeitig Hilfe angefordert werden“, so die Experten weiter. Der alpine Notruf ist in Österreich unter 140, der europäische Notruf unter 112 erreichbar.

Bei Gewitter exponierte Stellen verlassen

Wer von einem Gewitter überrascht wird, sollte Gipfel, Grate, Kuppen, Gipfelkreuze und einzelne Bäume möglichst rasch verlassen. Ist kein besserer Schutz erreichbar, empfiehlt sich eine Kauerstellung mit geschlossenen Beinen auf einer möglichst isolierenden Unterlage. „Etwa einem trockenen Rucksack oder Seil“, erläutern die Natrufreunde, die außerdem betonten: „Gruppenmitglieder sollten Abstand zueinander halten.“ Auch sollten bei Starkregen sind Rinnen, Bachläufe und steile Felsbereiche gemieden werden, da Sturzfluten, Steinschlag und rasch anschwellende Gewässer drohen können. Bei Nebel oder schlechter Sicht gilt es, den Standort zu bestimmen und nicht unüberlegt in unbekanntes oder absturzgefährdetes Gelände weiterzugehen. „Das beste Verhalten bei einem Wettersturz ist, gar nicht erst in die gefährliche Situation zu geraten. Gute Planung, ein früher Start und die Bereitschaft zur Umkehr sind keine Zeichen von Ängstlichkeit, sondern von Erfahrung“, so Wirnsberger abschließend.