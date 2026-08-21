Dutzende verwahrloste Tiere aus Haus befreit: Junges Paar vor Gericht

Ein junges Paar aus dem Bezirk Wolfsberg musste sich am Donnerstag wegen des Verdachts der Tierquälerei vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Verwahrloste Hunde, Katzen und Reptilien wurden in ihrem Wohnhaus entdeckt.

Im Frühjahr wurden dem 26-jährigen Mann und der 25-jährigen Frau sämtliche Tiere von den Behörden abgenommen. Darunter nicht nur völlig verwahrloste Tiere und Katzen, sondern auch ein Hausschwein sowie zehn Reptilien, darunter zum Teil giftige Schlangen, Bartagamen und eine Schildkröte. 5 Minuten berichtete. „Die Hunde und Katzen waren zum Teil stark abgemagert“, schilderte damals Bezirksinspektor Werner Pucher, Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten. Einige litten unter Milbenbefall sowie Augenentzündungen. Das Wohnhaus in dem die Tiere ihre Tage fristeten, war zudem stark zugemüllt und durch Kot und Urin verschmutzt.

Übersicht verloren

Ein Paar aus dem Bezirk Wolfsberg musste sich am Donnerstag wegen mutmaßlicher Tierquälerei vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Medienberichten zufolge legten die Angeklagten ein Geständnis ab. Sie gaben an, die Übersicht verloren zu haben, betonten jedoch, nicht die Absicht gehabt zu haben, die Tiere zu quälen. Die beiden bedauerten den Vorfall. Das Gerichtsverfahren fand somit ein zügiges Ende. Beide erhielten sechs Monate bedingte Haft sowie eine Geldstrafe. Da das Urteil bereits rechtskräftig ist.