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/ ©Montage: FF Glödnitz
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt einen Brand in einem Waldstück in Glödnitz sowie die Feuerwehr im Löscheinsatz.
Die Freiwillige Feuerwehr Glödnitz rückte am Donnerstag zum Einsatz aus.
Glödnitz
21/08/2026
Feuerwehr-Einsatz

Passant sieht Rauch und schlägt sofort Alarm

Rauchentwicklung im Freien führte am Donnerstag zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr in der Ortschaft Grai in der Gemeinde Glödnitz. Die alarmierten Kräfte entdeckten einen beginnenden Waldbrand.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)
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Ein aufmerksamer Passant hat am Donnerstag in Grai im Bezirk St. Veit an der Glan Schlimmeres verhindert: Weil derjenige eine ungewöhnliche Rauchentwicklung bemerkte, wählte er sofort den Notruf. Als die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Glödnitz am Einsatzort eintrafen, hatte sich der Rauch bereits zu einem beginnenden Waldbrand entwickelt. Durch das rasche Eingreifen konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Die Florianis zeigen sich erleichtert: „Danke an die Person, welche die Rauchentwicklung rechtzeitig entdeckt und die Feuerwehr alarmiert hat.“

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