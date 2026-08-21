Passant sieht Rauch und schlägt sofort Alarm

Rauchentwicklung im Freien führte am Donnerstag zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr in der Ortschaft Grai in der Gemeinde Glödnitz. Die alarmierten Kräfte entdeckten einen beginnenden Waldbrand.

Ein aufmerksamer Passant hat am Donnerstag in Grai im Bezirk St. Veit an der Glan Schlimmeres verhindert: Weil derjenige eine ungewöhnliche Rauchentwicklung bemerkte, wählte er sofort den Notruf. Als die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Glödnitz am Einsatzort eintrafen, hatte sich der Rauch bereits zu einem beginnenden Waldbrand entwickelt. Durch das rasche Eingreifen konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Die Florianis zeigen sich erleichtert: „Danke an die Person, welche die Rauchentwicklung rechtzeitig entdeckt und die Feuerwehr alarmiert hat.“