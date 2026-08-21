5,8 Millionen Euro Förderung für 55 Projekte in Unterkärnten

Ein ganzjährig nutzbarer Erlebnisraum in Wolfsberg, die Sanierung der Bleiburger Hütte und ein Genusswerk-Pavillon: In der Region Unterkärnten wird auch im Jahr 2026 an zahlreichen Vorhaben gearbeitet.

Mit 343 Projekten in sieben Regionen fällt das Volumen der regionalen Arbeitsprogramme auch 2026 beachtlich aus, teilt das Land mit. Finanziert werden die Vorhaben aus Mitteln des Landes und der EU. „Damit beleben wir den ländlichen Raum, schaffen regionale Wertschöpfung vor Ort und entwickeln unsere Regionen gezielt weiter, immer im Einklang mit der jeweiligen Regionalstrategie und dem Masterplan Ländlicher Raum“, betont Orts- und Regionalentwicklungsreferent LHStv. Martin Gruber. Jeder eingesetzte Förder-Euro bringe dabei rund 1,77 Euro an förderfähigen Kosten mit sich.

55 Projekte in der Region Unterkärnten

In der Region Unterkärnten stehen heuer 55 Projekte im Arbeitsprogramm, die mit rund 5,8 Millionen Euro an Fördermitteln unterstützt werden – das größte Fördervolumen aller Kärntner Regionen, heißt es in einer Aussendung. Die förderfähigen Kosten belaufen sich auf rund 10,1 Millionen Euro. 43 Projekte sind bereits in Umsetzung, drei abgeschlossen und neun in Planung. 16 Vorhaben werden über LEADER gefördert, 17 über die Orts- und Regionalentwicklung (ORE) des Landes.

Drei Beispiele aus der Region

Mit dem Projekt Temporium wird der Markusturm in Wolfsberg zu einem ganzjährig nutzbaren Erlebnisraum umgestaltet. Gefördert wird das Vorhaben unter anderem mit rund 68.000 Euro aus der Orts- und Regionalentwicklung des Landes. Unterstützt wird auch die Sanierung der Bleiburger Hütte in der Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg. Die Ruine auf der Petzen soll mit einer Aussichtsplattform und einem Infopoint für Besucher neu belebt werden, heißt es weiter. Mit dem „Genusswerk-Pavillon“ entsteht in Oberdorf (Gemeinde Neuhaus) ein neues Regionalprojekt, das die lokale Genussregion rund um den Jauntaler Hadn (Buchweizen) mit touristischen Initiativen verbindet. Die offizielle Eröffnung des Projekts ist im Rahmen des traditionellen Hadnfestes im September geplant, wird mitgeteilt.

„Strukturen in der Region weiter verbessern“

„Diese Beispiele stehen stellvertretend für die Bandbreite an Projekten, die in der Region Unterkärnten mit viel Einsatz vor Ort umgesetzt werden. Mein Dank gilt LAG-Obmann Valentin Blaschitz und allen Verantwortlichen für ihren Einsatz. Mit den regionalen Arbeitsprogrammen wollen wir Strukturen in der Region weiter verbessern und zugleich attraktive Angebote für Familien und Wirtschaft schaffen“, so Gruber abschließend.