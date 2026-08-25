Kärntner Landesversicherung und Notare bündeln ihre Kräfte

Ob Familiengründung, Immobilienkauf oder Vorsorge: Um bei großen Lebensentscheidungen finanzielle und rechtliche Fragen zu klären, arbeiten die Kärntner Landesversicherung und heimische Notare ab sofort zusammen.

Ob Hausbau, Familiengründung, Immobilienkauf oder Heirat: Große Veränderungen im Leben bringen meist auch entscheidende rechtliche und finanzielle Weichenstellungen mit sich. Um den Blick für die nötige Absicherung zu schärfen, starten die Kärntner Landesversicherung (KLV) und die Kärntner Notare eine neue Kooperation. Im Rahmen einer Informationskampagne zeigen sie den Menschen im Bundesland auf, wann juristische Beratung ratsam ist.

Neue Partnerschaft

Für die Kärntner Landesversicherung ist die Kooperation eine konsequente Weiterentwicklung ihres Vorsorgeauftrags. „Gemeinsam mit den Kärntner Notarinnen und Notaren möchten wir Menschen dabei unterstützen, wichtige Entscheidungen rechtzeitig und gut informiert zu treffen – lange bevor rechtliche oder finanzielle Probleme entstehen“, erklärt Kurt Tschemernjak, Vorstandsdirektor der Kärntner Landesversicherung. Auch für die Kärntner Notarinnen und Notare ist die Kooperation ein wichtiger Schritt: „Je früher sich Menschen mit Themen wie Vorsorgevollmacht, Testament, Schenkung oder Immobilien beschäftigen, desto größer ist die Rechtssicherheit für alle Beteiligten. Wir freuen uns, gemeinsam mit der Kärntner Landesversicherung noch mehr Menschen für diese wichtigen Vorsorgethemen sensibilisieren zu können“, betont Werner Stein, Präsident der Kärntner Notariatskammer.

Gutschein für notarielle Beratung

Kunden der Kärntner Landesversicherung profitieren zudem beim Neuabschluss oder der Erweiterung einer Rechtsschutzversicherung: Sie bekommen einen Gutschein für eine notarielle Beratung im Ausmaß von bis zu 60 Minuten. Wer bereits weiß, welche notarielle Leistung benötigt wird, kann den Gutschein alternativ im Gegenwert von hundert Euro auf die anfallenden Kosten anrechnen lassen.