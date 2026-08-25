Nach tödlichem Unfall in Globasnitz: Polizei hat ersten Tatverdächtigen

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Globasnitz im Bezirk Völkermarkt kam es nun zu einem Ermittlungserfolg. Ein Pensionist zeigte sich geständig, einen reglosen menschlichen Körper überrollt zu haben.

Ein 20-jähriger Mann aus Bleiburg ist auf dem Heimweg von einem Feuerwehrfest von einem Auto erfasst und getötet worden.

Ein 20-jähriger Mann aus Bleiburg ist auf dem Heimweg von einem Feuerwehrfest von einem Auto erfasst und getötet worden.

In der Nacht auf Sonntag kam es zu einem schrecklichen Unfall im Bezirk Völkermarkt. Ein 20-jähriger Mann aus Bleiburg ist auf dem Heimweg von einem Feuerwehrfest von einem Auto erfasst und getötet worden. Der Unfallverursacher ist geflohen – 5 Minuten berichtete. Seitdem wird intensiv nach ihm gefahndet. Unzählige Hinweise aus der Bevölkerung sind eingelangt. Infolgedessen hat die Polizei auch mehrere infrage kommende Fahrzeuge überprüft – darunter auch ein Mannschaftsfahrzeug der Feuerwehr. „Es handelte sich um einen Mercedes Sprinter einer Freiwilligen Feuerwehr aus dem Bezirk Völkermarkt“, heißt es am Dienstag in einer Pressemitteilung der Landespolizeidirektion Kärnten. Obwohl zunächst keine offensichtlichen Schäden erkennbar waren, fanden sich am Unterboden des Autos Gewebeteile.

Reglosen menschlichen Körper überrollt

„Mit an Sicherheit angrenzender Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei um menschliches Gewebe. Diese Spuren werden derzeit untersucht“, stellt die Polizei klar. „Der infrage kommende Lenker, ein Pensionist aus dem Bezirk Völkermarkt, wurde rasch ausgeforscht und einvernommen“, so die Beamten weiter. Zunächst leugnete dieser die Tat. Dann gestand er jedoch am 9. August 2026 einen reglosen menschlichen Körper, der mitten auf der Fahrbahn lag, mit dem Fahrzeug überrollt zu haben.

War er der Unfalllenker?

Im Schock setzte der Mann seine Fahrt fot. Etwas später sei er an den Unfallort zurückgekehrt und habe bei der Absicherung des Unfalls geholfen. Die Polizei prüft nun gemeinsam mit einem Sachverständigen, ob weitere Fahrzeuge am Unfall beteiligt waren. Der genaue Unfallhergang ist daher noch nicht abschließend geklärt. Für den Pensionisten gilt natürlich die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.08.2026 um 11:01 Uhr aktualisiert