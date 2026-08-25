Arbeitsunfall in Friesach: Holzscheit traf 27-Jährigen am Kopf

Der 27-Jährige und sein 54-jähriger Kollege führte am Dienstag Ladetätigkeiten mit Gabelstaplern auf einem Firmengelände in Friesach durch. Im Zuge dessen fuhren sie parallel nebeneinander. Laut der Polizei fuhr der ältere Arbeiter dabei mit dem Vorderreifen über einen 30 Zentimeter langen Holzscheit. Das Holzstück wurde dadurch katapultartig in die Luft geschleudert und traf seinen jüngeren Arbeitskollegen direkt am Kopf. „Der 27-jährige wurde von der Rettung ins Krankenhaus Friesach gebracht“, heißt es vonseiten der Beamten abschließend.