„Er sammelte schöne Stunden“: Trauer um Kärntner Camping-Pionier

Zusammen mit seinem Sohn baute er das familiäre Camping-Imperium zu einer der absolut besten Adressen Europas aus. Ein bewegender Rückblick auf das Leben eines Mannes, der das Gailtal und den Kärntner Tourismus über Jahrzehnte wie kaum ein anderer prägte.

Stimme der Region: Die legendären „Schluga-Seminare“

Wenn Norbert Schluga Senior, von Familie und Wegbegleitern liebevoll „N2“ genannt, eine Messehalle betrat, brauchte er kein Mikrofon. Mit seiner unnachahmlichen Energie, seiner lauten, herzlichen Stimme und unbeschwertem Kärntner Charme zog er die Massen im Handumdrehen an. „Kennen Sie Kärnten? Kennen Sie den Pressegger See? Kennen Sie das Nassfeld?“, schallte es dann verlässlich durch die Gänge. Auf Großmessen wie der CMT in Stuttgart war das Kärntner Urgestein bekannt wie ein bunter Hund, selbst bei Besuchern, die bis dahin noch nie einen Fuß auf einen Campingplatz gesetzt hatten. Es waren die legendären „Schluga-Seminare“, mit denen er das Gailtal weit über die Grenzen hinaus in die Köpfe und Herzen der Urlaubssuchenden brannte.

©zVg. / privat Norbert Schluga Senior machte das Gailtal weit über die Grenzen hinaus bekannt.

Vom Obstgarten zum Fünf-Sterne-Imperium

Die Erfolgsgeschichte der Unternehmerfamilie begann bereits im Jahr 1954. Großvater Norbert I („N1“) legte damals auf den Wiesen einer einfachen Landwirtschaft in Obervellach bei Hermagor den Grundstein für den ersten Campingbetrieb. Doch es war Norbert Senior, der in den 1980er-Jahren das Zepter und den Pioniergeist übernahm – und das Familienunternehmen rasch in eine völlig neue Liga katapultierte. Aus einfachen Obstgärten formte er Zug um Zug eine Fünf-Sterne-Anlage. Wo andere noch auf einfache Wiesenstellplätze setzten, führte N2 Dinge ein, die damals in der Branche als absolute Sensation galten. Er baute Fußbodenheizungen in die Sanitäranlagen ein, schuf eigene Familien-Sanitärkabinen zum Mieten und richtete Komfortstellplätze mit direktem Frisch- und Abwasseranschluss sowie TV-Anschluss ein. Zudem etablierte er als einer der ganz wenigen in Österreich bereits früh das Wintercamping. Er baute als Erster in Kärnten einen Hallenbad- und Saunabereich auf einen österreichischen Campingplatz, bot professionelle Kinderbetreuung, Ponyreiten und wöchentliche Aktivprogramme an. Gemeinsam mit dem Seecamping am Pressegger See wuchs der Betrieb zur größten Campinganlage Österreichs heran, mit fast 700 Stellplätzen und Spitzenjahren von weit über 150.000 Übernachtungen.

©zVg. / privat Norbert Schluga Senior katapultierte das Familienunternehmen rasch in eine völlig neue Liga.

Ein Mann der Praxis nah am Gast

Trotz des rasanten Erfolgs blieb N2 ein Mann der Praxis. Schreibtischstunden hielt er spartanisch kurz, am liebsten war er draußen bei den Menschen. Sein Sohn Norbert Junior („N3“) erinnert sich schmunzelnd daran, dass sein Vater wie ein wilder Hund war, der jeden Tag im Betrieb unterwegs war, mit den Gästen sprach, Probleme direkt abfederte und in der ganzen Region bekannt war. Ob Mountainbiken in Slowenien, Bergtouren oder Wanderungen, er hat alles selbst mit den Urlaubern unternommen.

Pioniergeist für das Gailtal

Sein Engagement endete keineswegs an den Grenzen des eigenen Campingplatzes. Norbert Senior brannte für die Entwicklung seiner Heimat Kärnten. Er gehörte zu den Mutigen der ersten Stunde und investierte Millionen Schilling in die Pramollo AG, um den Bau des Skigebiets Nassfeld voranzutreiben. Er initiierte spektakuläre Events mit Eis-Gaudi und Standln am zugefrorenen Pressegger See, engagierte sich im Hermagorer Fasching, in der Theatergruppe und saß im Aufsichtsrat der örtlichen Raiffeisenbank. Zudem trieb er als Vorreiter früh die Digitalisierung voran, von Buchungsmaschinen in den 70ern bis hin zu flächendeckendem WLAN und Glasfaser am Platz.

Generationswechsel und Vertrauen

Als Sohn Norbert Junior („N3“) 2004 nach Studien- und Wanderjahren im Ausland in den Betrieb zurückkehrte, bewies N2 eine Qualität, die vielen schwerfällt: Vertrauen. Er schaffte Raum für Innovationen, trug den Ausbau der Apartments, den Bau des Naturschwimmteichs sowie die TV-Auftritte bei Format-Klassikern wie „Die Camper“ voll mit und übergab Schritt für Schritt die Verantwortung an die nächste Generation. Zusammen steuerten sein Sohne und er das Unternehmen durch jahrzehntelange Erfolge, bauten unter anderem das Lake-Resort am Pressegger See mit auf und übergaben die Campingplätze schließlich 2021 nach einer beispiellosen Erfolgsgeschichte in die Hände der EuroParcs-Gruppe.

Ein Vermächtnis schöner Stunden

Bis ins hohe Alter blieb die Natur sein Elixier. Selbst mit Ende 70 spulte er noch mühelos 100-Kilometer-Touren auf dem E-Bike ab. Erst in den letzten Jahren forderten gesundheitliche Rückschläge ihren Tribut. Die Schritte wurden kürzer, das Tempo ruhiger. Am 23. August schloss Norbert Schluga Senior im Kreis der Familie für immer die Augen. Was bleibt, ist nicht nur das gigantische Lebenswerk eines Kärntner Tourismus-Kaisers, sondern vor allem ein Satz, den sein Sohn N3 für immer im Herzen tragen wird: „Der einzige Auftrag, den du vom Herrgott hast, ist, schöne Stunden zu sammeln. Alles andere ist Schmarrn.“ Und schöne Stunden hat Norbert Schluga Senior in seinem langen, erfüllten Leben reichlich gesammelt.

©zVg. / privat Bis ins hohe Alter blieb die Natur sein Elixier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.08.2026 um 12:40 Uhr aktualisiert