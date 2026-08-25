Über 30 Hitzetage in Kärntens Städten verzeichnet

Laut einer neuen Greenpeace-Analyse erreicht die Hitzebelastung in 16 von Österreichs bevölkerungsreichsten Städten dieses Jahr die höchste Stufe, darunter auch Wolfsberg und Lienz.

Schon bis zum 1. August verzeichneten etliche Städte mehr Hitzetage als im gesamten Vorjahr. Greenpeace übt nun scharfe Kritik, denn: In vielen betroffenen Innenstädten mangelt es massiv an kühlender Bepflanzung. „Dieser Sommer zeigt wieder sehr deutlich, wie dringend Städte in Österreich mehr Grün brauchen“, betont Melanie Ebner, Expertin für Boden- und Naturschutz bei Greenpeace Österreich. In Wolfsberg etwa kletterte das Thermometer an 37 Tagen über die 30-Grad-Marke, in Lienz (Osttirol) an 35 Tagen. Die hohe Belastung trifft auf weitgehend betonierte Zentren, denn mit nur 17,5 Prozent Grünfläche in Wolfsberg und 18,9 Prozent in Lienz ist der Grünanteil in beiden Städten niedrig.

Hitze-Hotspots in Kärnten

Auch weitere Kärntner Städte ächzten unter hohen Sommertemperaturen: St. Veit und Völkermarkt verzeichneten mit einer Hitzebelastung der Stufe 4 von 5 jeweils 31 Hitzetage, bei einem Grünanteil von 24,00 beziehungsweise 24,95 Prozent. Villach zählte 33 Hitzetage bei 26,32 Prozent Grün im Stadtzentrum. Ebenfalls 33 Tage über der 30-Grad-Marke erreichten Klagenfurt mit 29,10 Prozent Grünfläche sowie Spittal mit einem Grünanteil von 32,23 Prozent. Greenpeace fordert von den Stadtregierungen eine Unterzeichnung der NaturStadt-Garantie. Mehr dazu auch unter: „Hier könnte ein Baum stehen“: Protest-Slogans zieren Klagenfurt.

ERDE: „Villacher Stadtzentrum ist auf Klimakrise nicht vorbereitet“

„Wir wünschen uns einen ehrlichen Umgang damit, wie wenig Grün es in unserem Stadtzentrum gibt – während die Hitzewellen immer schlimmer werden. Dieser Sommer sollte auch die Letzten zum Umdenken bewegen. Es braucht mehr als einige Bäumchen am Hauptplatz oder Rollrasen am Hauptbahnhof“, betont auch Gerald Dobernig, Fraktionsobmann von Verantwortung ERDE in Villach. Die Bewegung setzt sich deshalb ebenfalls für die Naturstadt-Garantie ein.