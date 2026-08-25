42 Mannschaften kämpften in Pusarnitz um den Feuerwehr-Cupsieg

Die Feuerwehren des Bezirkes Spittal an der Drau trugen am Samstag, dem 22. August 2026, ihr Cupfinale in Pusarnitz aus. Bei vier sportlichen Bewerben traten die Einsatzkräfte gegeneinander an.

Am 22. August 2026 traten 42 Mannschaften beim Finale der Feuerwehr-Abschnittsleistungsbewerbe des Bezirkes Spittal an der Drau gegeneinander an. Es galt vier Bewerbe zu meistern. Den Tagessieg sicherte sich die Gruppe Flattach-Fragant 2. Neben dieser Tageswertung fiel in Pusarnitz auch die Entscheidung im Gesamtcup: Nach drei Vorrunden ging es um die letzten Punkte. Den Cupwertungssieg 2026 holte sich die Gruppe Olsach-Molzbichl 8, gefolgt von der Feuerwehr Kaning 5 auf Platz zwei und der Gruppe Baldramsdorf 13 auf dem dritten Rang. Unter den zahlreichen Zusehern befand sich auch Landesfeuerwehrkommandant und Feuerwehr-Vizepräsident Rudolf Rubin.

©ÖA-Team, BFKDO Spittal/Drau | Auf dem zweiten Platz landete die Gruppe 5 der FF Kaning. ©ÖA-Team, BFKDO Spittal/Drau | Den dritten Rang belegte die Gruppe Baldramsdorf 13. ©ÖA-Team, BFKDO Spittal/Drau