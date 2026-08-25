280 Kilo Müll aus der Drau geborgen

Am abgelaufenen Samstag fand bei spätsommerlicher Witterung die fünfte Uferreinigung an der Drau mit SUPs, Kajaks und Kanus statt.

Rund 45 Personen inklusive Begleitung und Wasserrettung beteiligten sich an der Aktion, bei der zwei Abschnitte über insgesamt 16 Flusskilometer – was beidseitig 32 Uferkilometern entspricht – gesäubert wurden. Die Route führte durch die Gemeindegebiete von Ruden, Neuhaus und Lavamünd, wobei die Ortsgruppen St. Andrä, Wolfsberg und St. Paul der Wasserrettung für die Sicherheit auf dem Wasser sorgten.

Unterstützung aus Tourismus und Ausland

Neben Vertreterinnen und Vertretern der Region, wie Robert Karlhofer von der Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten-Lavanttal, Daniel Rebernik vom Draupaddelweg sowie Claudia Tscherne vom Interreg-Projekt „Nature friendly rowing“, schloss sich auch eine slowenische Delegation rund um Miha Vivoda vom Umweltverein „Naredi Nekaj za Naravo – NNN“ dem Einsatz an.

280 Kilogramm Müll

Im Rahmen der diesjährigen Reinigung konnten insgesamt 280 Kilogramm Müll geborgen und an den Abfallwirtschaftsverband Lavanttal unter der Leitung von Markus Kleinszig übergeben werden. Ein niedriger Wasserstand der Drau legte dabei besonders viele schwere Metallteile frei. Zudem zeigte sich eine Wirkung des seit dem 1. Jänner 2025 geltenden Einwegpfands auf Dosen und Plastikflaschen: Es wurden keine Pfandflaschen mit einem Produktionsdatum nach 2025 entdeckt, sondern lediglich ältere Gebinde sowie Müll außerhalb des Pfandsystems. Der in früheren Jahren angesammelte Unrat wie Autoreifen, Fahrräder oder Kanister war bereits bei vorherigen Reinigungsaktionen zum Großteil entsorgt worden.