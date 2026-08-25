Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Unterbergen
Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Ölspur.
Der ausgetretene Betriebsstoff lag vor allem im Bereich der Kurven auf der Fahrbahn.
Unterbergen
25/08/2026
Feuerwehreinsatz

Zwei Stunden im Einsatz: Kärntner Feuerwehr wegen kilometerlanger Ölspur alarmiert

Ein massiver Ölteppich forderte am späten Montagnachmittag die Feuerwehr Unterbergen auf der B91 Loiblpassbundesstraße

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(126 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am späten Montagnachmittag rückte die Feuerwehr Unterbergen zu einem Einsatz auf der B91 Loiblpassbundesstraße aus, nachdem sie von der Straßenmeisterei Rosental zur Unterstützung gerufen worden war.

8,5 Kilometer

Aufgabe der Einsatzkräfte war das Binden einer langgezogenen Ölspur, die sich vom Parkplatz der Tscheppaschlucht bis hin zum Loibltunnel über eine Distanz von ungefähr 8,5 Kilometern erstreckte. Der ausgetretene Betriebsstoff lag vor allem im Bereich der Kurven auf der Fahrbahn.

Zwei Stunden im Einsatz

Für die Absicherung und Reinigung der Abschnitte benötigten die Helfer geraume Zeit: „Nach über zwei Stunden im Einsatz konnten wir wieder ins Feuerwehrhaus einrücken“, meldet die Feuerwehr aus Unterbergen abschließend in den sozialen Medien.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at