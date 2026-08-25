Zwei Stunden im Einsatz: Kärntner Feuerwehr wegen kilometerlanger Ölspur alarmiert

Der ausgetretene Betriebsstoff lag vor allem im Bereich der Kurven auf der Fahrbahn.

Der ausgetretene Betriebsstoff lag vor allem im Bereich der Kurven auf der Fahrbahn.

Am späten Montagnachmittag rückte die Feuerwehr Unterbergen zu einem Einsatz auf der B91 Loiblpassbundesstraße aus, nachdem sie von der Straßenmeisterei Rosental zur Unterstützung gerufen worden war.

8,5 Kilometer

Aufgabe der Einsatzkräfte war das Binden einer langgezogenen Ölspur, die sich vom Parkplatz der Tscheppaschlucht bis hin zum Loibltunnel über eine Distanz von ungefähr 8,5 Kilometern erstreckte. Der ausgetretene Betriebsstoff lag vor allem im Bereich der Kurven auf der Fahrbahn.

Zwei Stunden im Einsatz

Für die Absicherung und Reinigung der Abschnitte benötigten die Helfer geraume Zeit: „Nach über zwei Stunden im Einsatz konnten wir wieder ins Feuerwehrhaus einrücken“, meldet die Feuerwehr aus Unterbergen abschließend in den sozialen Medien.