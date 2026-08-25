Juvan: „Zwei Top-Spitäler und viele kleine Zentren!“

Nächste Runde in unseren Sommergesprächen mit den Spitzen der heimischen Parteien. Heute mit Janos Juvan, Nationalratsabgeordneter der Neos und der Landeschef der Pinken über Landeskrankenhäuser, kommende Wahlen und mehr.

Im 5 Minuten-Sommertalk spricht Journalist Fritz Kimeswenger mit Janos Juvan (r.) von den NEOS.

Im 5 Minuten-Sommertalk spricht Journalist Fritz Kimeswenger mit Janos Juvan (r.) von den NEOS.

Janos Juvan ist Nationalratsabgeordneter der NEOS und der Landeschef der Pinken. Im Sommergespräch mit 5 Minuten lässt Juvan mit einem spektakulären Vorschlag in Sachen Gesundheitsreform aufhorchen.

Zu allererst: Warum tragen Sie neuerdings eine Glatze?

Beim Fußballspielen gab es einen Zusammenstoß und ich hatte eine große Wunde am Kopf, die genäht werden musste. Dazu wurde mir die Haare teilweise abrasiert und ich habe befunden, dass es ein guter Zeitpunkt ist, den Rest auch zu entfernen und es dann so zu belassen.

Umfragen und Insider sehen keine Chance, dass die Neos bei Landtagswahl 2028 die 5-Prozent-Hürde knacken und in den Landtag einziehen. Sehen Sie das auch so?

Nein, ich glaube, es wird gehen. Und es wäre auch ein guter Zeitpunkt für Kärnten. Derzeit sind alle Parteien im Land mit sich sehr zufrieden. Wir würden neue Dynamik in die Landespolitik bringen.

Zuvor stehen aber Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen an. Wo werden die Neos überall antreten?

Unser Ziel ist es, etwa 30 Prozent der Kärntner Bevölkerung die Chance zu geben, die Neos zu wählen. Das heißt zum Beispiel, dass wir in Klagenfurt und Villach jedenfalls antreten werden.

Werden Sie in Klagenfurt Spitzenkandidat?

Ja, ich werde in Klagenfurt Bürgermeisterkandidat. Die letzten Jahre waren in der Stadt ja wirklich eine Katastrophe und jetzt herrscht eine Change-Stimmung. Die Wahlen 2027 sind die große Chance auf Veränderung. Es ist wirklich kaum anzusehen, in den Schulen brechen die Decken ein, die Straßen zerbröseln und so weiter.

Ist der Eindruck, die Neos seien in Kärnten eine One-Man-Show richtig?

Überhaupt nicht. So macht etwa Iris Glanzer als stellvertretende Landessprecherin einen tollen Job und kümmert sich – ohne Mandat – um die Themen Frauen und Bildung.

Es gab zuletzt aber auch schwere personelle Turbulenzen bei den Bundes-Neos an denen sie nicht ganz unbeteiligt waren…

Sie spielen auf den Ausschluss von Veit Dengler an. Ja, ich habe das mit der geheimen Tonaufzeichnung in der Sitzung als Erster angesprochen. Denn damit wurde unser aller Vertrauen gebrochen, das war und ist eine große persönliche Enttäuschung.

Gesetzt den Fall, Sie hätten maßgeblichen politischen Einfluss in Kärnten. Was würde als Erstes angegangen?

Wir müssen die Finanzen in den Griff kriegen, etwa bei der Verwaltung einsparen, um Geld für Investitionen frei zu bekommen.

Das allein wird aber nicht reichen…

Korrekt, es geht auch um das Thema Gesundheit. Da gibt es ja überhaupt keine Reformbereitschaft.

Wie würde ihre Reform bzw. die der Kärntner Neos aussehen?

Wir müssen nicht an jedem Ort alles anbieten.

Was soll das heißen?

Eigentlich ganz einfach. Die Landeskrankenhäuser in Klagenfurt und Villach sollten als absolute Zentren der Spitzenmedizin erhalten bleiben, die anderen Landeskrankenhäuser werden nicht so bestehen bleiben können, wie sie sind. Neben den zwei Top-Spitälern des Landes in Klagenfurt und Villach soll es in jedem Bezirk drei Primärversorgungszentren geben, also kleine Zentren für die medizinische Grund- und Akutversorgung.

Das heißt, alle Landeskrankenhäuser außer Klagenfurt und Villach würden ihren Status verlieren und herabgestuft?

Ja, aber es würde auch eine massive Kostenreduktion bringen und gleichzeitig aber sicherstellen, dass 90 Prozent der Kärntner Bevölkerung innerhalb von 15 Minuten bei einem Erstversorgungszentrum sein können.

Wenn Sie es 2028 nicht in den Landtag schaffen. War es das dann mit den Kärntner Pinken?

Ich beschäftige mich nicht mit Negativ-Szenarien.

Es besteht der Eindruck, dass ihr Parteichefin Beate Meinl-Reisinger Kärnten meidet? Sie ist nur extrem selten im Land. Trifft das zu?

Naja, sie ist halt Außenministerin und macht da einen tollen Job. Da ist sie viel im Ausland, hat es aber damit auch geschafft, dass unser Land wieder im Sicherheitsrat der UNO vertreten ist. Aber als Landessprecher würde ich mir natürlich wünschen, sie wäre öfter in Kärnten.

©5 Minuten „Ja, ich werde in Klagenfurt Bürgermeisterkandidat“, bestätigt Juvan.

Unser Kärnten-Quiz:

Noch drei Fragen zu Daten und Fakten aus und Überkärnten: Die Neos setzen ja auf intensive Bildungspolitik. Wie viele Volksschulen gab es 2024/2025 in Kärnten (215)?

Rund 190.

Wie war im Jahr 2025 die mittlere Lebenserwartung der Kärntner Bevölkerung (Frauen 84,9, Männer 79,6 Jahre)?

Frauen 85, Männer 81.

Wie viele Ehen wurden 2025 in Kärnten geschlossen (2735)?

Hoffentlich mehr als geschieden wurden und hoffentlich viel sogenannte Kärntner Hochzeiten…

©5 Minuten Am Foto: Journalist Fritz Kimeswenger und NEOS-Landeschef Janos Juvan (v.l.)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.08.2026 um 15:07 Uhr aktualisiert