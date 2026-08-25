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Das Bild auf www.5min.at zeigt das Landesgericht Klagenfurt und einen Mann mit Handy.
Das Geschworenengericht unter dem Vorsitz von Richter Dietmar Wassertheurer verhängte eine bedingte Freiheitsstrafe von 14 Monaten.
Kärnten
25/08/2026
Rechtskräftig
Gericht

14 Monate bedingte Haft für Kärntner (60) nach Wiederbetätigung

Das Landesgericht Klagenfurt verurteilte einen 60-jährigen Kärntner wegen Wiederbetätigung zu 14 Monaten bedingter Haft. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(112 Wörter)
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Wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung im Internet ist am Landesgericht Klagenfurt ein 60-jähriger Mann verurteilt worden. Wie der „ORF“ berichtet, hatte der Kärntner über einen Zeitraum von fünf Jahren hinweg wiederholt Inhalte auf Facebook veröffentlicht, kommentiert und geteilt, welche den Holocaust leugneten sowie verherrlichten.

Persönliche Krise als Ursache

Vor Gericht zeigte sich der Mann geständig und äußerte Reue: Sein damaliges Verhalten begründete er mit einer persönlichen Lebenskrise, heißt es im Medienbericht Das Geschworenengericht unter dem Vorsitz von Richter Dietmar Wassertheurer verhängte eine bedingte Freiheitsstrafe von 14 Monaten. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

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