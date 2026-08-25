14 Monate bedingte Haft für Kärntner (60) nach Wiederbetätigung

Das Landesgericht Klagenfurt verurteilte einen 60-jährigen Kärntner wegen Wiederbetätigung zu 14 Monaten bedingter Haft. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Das Geschworenengericht unter dem Vorsitz von Richter Dietmar Wassertheurer verhängte eine bedingte Freiheitsstrafe von 14 Monaten.

Das Geschworenengericht unter dem Vorsitz von Richter Dietmar Wassertheurer verhängte eine bedingte Freiheitsstrafe von 14 Monaten.

Wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung im Internet ist am Landesgericht Klagenfurt ein 60-jähriger Mann verurteilt worden. Wie der „ORF“ berichtet, hatte der Kärntner über einen Zeitraum von fünf Jahren hinweg wiederholt Inhalte auf Facebook veröffentlicht, kommentiert und geteilt, welche den Holocaust leugneten sowie verherrlichten.

Persönliche Krise als Ursache

Vor Gericht zeigte sich der Mann geständig und äußerte Reue: Sein damaliges Verhalten begründete er mit einer persönlichen Lebenskrise, heißt es im Medienbericht Das Geschworenengericht unter dem Vorsitz von Richter Dietmar Wassertheurer verhängte eine bedingte Freiheitsstrafe von 14 Monaten. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.