Hubschraubereinsatz: Junger Kärntner (24) bei Arbeitsunfall verletzt

Ein 24-jähriger Kärntner wurde bei einem Arbeitsunfall in Greifenburg (Bezirk Spittal an der Drau) schwer an den Fingern verletzt und musste ins Krankenhaus geflogen werden.

Ein 24-jähriger Kärntner war Dienstagnachmittag, am 25. August 2026 gegen 13 Uhr, mit Holzarbeiten mit einer Bandsäge in einer Firma in der Gemeinde Greifenburg (Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten) beschäftigt. Als er das Material zwischen zwei Halterungen einspannte, geriet er mit seinen Fingern dazwischen und wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei nun berichtet. Der 24-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Klagenfurt geflogen.