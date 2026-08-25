Stahlseil riss bei Forstarbeiten: 24-Jähriger schwer im Gesicht verletzt

Ein 24-jähriger Arbeiter wurde bei Holzschlägerungsarbeiten in Obervellach schwer verletzt. Nach einem Seilriss musste die Bergrettung den Mann aus schwierigem Gelände bergen.

Bei Holzschlägerungsarbeiten in Obervellach (Bezirk Spittal an der Drau) wurde am Dienstagmittag, 25. August 2026, ein 24-jähriger Mann schwer verletzt.

Bei Holzschlägerungsarbeiten in Obervellach (Bezirk Spittal an der Drau) wurde am Dienstagmittag, 25. August 2026, ein 24-jähriger Mann schwer verletzt.

Bei Holzschlägerungsarbeiten in Obervellach (Bezirk Spittal an der Drau) wurde am Dienstagmittag, 25. August 2026, ein 24-jähriger Mann schwer verletzt.

Stahlseil traf Arbeiter im Gesicht

Der Mann aus Rumänien war gegen 12.15 Uhr gemeinsam mit zwei Arbeitskollegen mit Forstarbeiten beschäftigt. Beim Abtransport von Bäumen riss plötzlich das Stahlseil einer Seilwinde. Das Seil traf den 24-Jährigen im Gesichtsbereich und verletzte ihn schwer.

Schwierige Rettung im Gelände

Da die genaue Unfallstelle zunächst nicht eindeutig festgestellt werden konnte, suchten Feuerwehr und Bergrettung das steile und unwegsame Waldgebiet zu Fuß ab. Schließlich konnte die Position des Verletzten an den Notarzthubschrauber C7 weitergegeben werden. Aufgrund der schlechten Wetter- und Sichtbedingungen war eine Taubergung nicht möglich. Die Bergrettung führte daher eine terrestrische Bergung durch und brachte den Verletzten über das schwierige Gelände zu einem darunterliegenden Forstweg.

Schwerverletzter ins Klinikum geflogen

Dort wurde der 24-Jährige in den Rettungswagen des Rettungsdienstes Obervellach übernommen und zum Notarzthubschrauber C7 gebracht. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Mann in das Klinikum Klagenfurt am Wörthersee geflogen. Im Einsatz standen unter anderem Feuerwehr, Bergrettung, Rettungsdienst und der Notarzthubschrauber C7.