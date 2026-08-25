7. Spittaler Stadtrally der Volkshilfe: Gemeinsam Rätsel lösen und Gutes tun

Die Volkshilfe veranstaltete erneut die Spittaler Stadtrally, bei der rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer knifflige Aufgaben im Stadtgebiet bewältigten. Im Mittelpunkt der diesjährigen Ausgabe stand eine Zirkusmission, die von den Anwesenden gemeinsam gelöst wurde.

Mit Tombola

Die Übergabe der Urkunden sowie die anschließende Tombola fanden am 7. August statt. Durch den Einsatz von Willi Pflügl, Geschäftsführer der Betriebs GmbH und seinem Team konnte die Preisverleihung in die Eishalle verlegt werden.

„Sind unglaublich stolz“

Die Veranstaltung kombinierte Unterhaltung mit einem wohltätigen Zweck, da die erzielten Einnahmen hilfsbedürftigen Familien in Oberkärnten zugutekommen. Andrea Penker, Vorsitzende der Spittaler Volkshilfe, äußerte sich dazu wie folgt: „Wir sind unglaublich stolz, dass wir heuer wieder so viele Kinder und Familien für unsere Stadtrally begeistern konnten. Mit dem Erlös können wir wieder vielen Spittaler Familien schnell und unbürokratisch helfen. Unter anderem wird erneut eine Schulstartaktion organisiert, um Familien den Beginn des neuen Schuljahres etwas zu erleichtern.“