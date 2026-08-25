Ex-Tennisstar trennt sich von Millionen-Immobilie am Wörthersee

Ein prominentes Anwesen an der Wörthersee-Süduferstraße steht zum Verkauf. Die Luxus-Immobilie in Maria Wörth gehört einem ehemaligen Tennisstar.

An der Wörthersee-Süduferstraße in der Gemeinde Maria Wörth steht ein prominentes Domizil zum Verkauf. Auch der Besitzer ist kein Unbekannter: Thomas Muster. Der Ex-Tennisstar aus der Steiermark war in den 90er-Jahren sogar für kurze Zeit auf dem ersten Rang der Weltrangliste.

5,5 Millionen Euro im Jahr 2021

Im Juli 2021 kaufte er das Grundstück mit Haus südlich der Süduferstraße von der Mons Carantanus Privatstiftung. Der Kaufpreis lag, wie damals aus Berichten hervorging, bei rund 5,5 Millionen Euro. Ebenso entstand nach dem Erwerb ein Bootshaus mit Wohnareal. Inzwischen wird das Gebäude von „Living Deluxe“ zum Verkauf angeboten, welche es als „The Extraordinary“ führen. Die Grundstücksfläche beim Wohnhaus beträgt 750 Quadratmeter, die Gesamtwohn- und Nutzfläche liegt bei etwa 300 Quadratmetern. Zusätzlich bemisst die Terrassenfläche 345,61 Quadratmeter.

Preis auf Anfrage

„Mit dem ersten Schritt durch die Tür dieser atemberaubenden Liegenschaft bleibt der Alltag zurück und macht einem Lebensgefühl Platz, das an unbeschwerte Sommertage, glitzerndes Wasser und die Leichtigkeit eines endlosen Urlaubs erinnert. Diese Immobilie ist mehr als ein Bootshaus – sie ist ein Lebensgefühl“, heißt es zudem im Inserat. Ausstattungsmäßig enthält das Objekt einen Vorraum, ein Wohn-Esszimmer, eine Küche, ein Zimmer, ein Badezimmer, einen Schrankraum, einen Technikraum, zwei WCs sowie zwei Terrassen. Zudem umfasst die Ausstattung ein Terrassendeck, ein Saletti und zwei Abstellräume im Obergeschoss. Der Preis für das Haus samt Grundstück ist nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.08.2026 um 19:44 Uhr aktualisiert