Sonne und bis zu 28 Grad: So gestaltet sich das Wetter am Mittwoch in Kärnten

Am Mittwoch wird das Wetter in Kärnten nach der Auflösung von Frühnebel sehr sonnig. Die Temperaturen steigen auf warme 24 bis 28 Grad.

Während sich über den Bergen Quellwolken und vereinzelte Gewitter bilden, bleibt es in den Tälern trocken.

Während sich über den Bergen Quellwolken und vereinzelte Gewitter bilden, bleibt es in den Tälern trocken.

Am Mittwoch verstärkt sich der Hochdruckeinfluss im südlichsten Bundesland spürbar: Nachdem sich die morgendlichen Frühnebelfelder aufgelöst haben, präsentiert sich das Wetter im weiteren Verlauf sehr sonnig.

Zwischen 24 und 28 Grad

Am Nachmittag entstehen über den Gebirgen jedoch einige mächtige Quellwolken, die ganz vereinzelt auch ein kurzes Wärmegewitter mit sich bringen können. „Über den größeren Tälern sowie im Klagenfurter Becken bleibt es aber trocken“, schildern die Meteorologen der GeoSphere Austria. Zudem wird es warm, wenn die Temperaturen in Kärnten auf Höchstwerte zwischen 24 und 28 Grad ansteigen.