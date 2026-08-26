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/ ©Fotomontage: BMI/KK & BMI/Gerd PACHAUER
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Polizisten in der Nacht bei einer Verkehrskontrolle und einen Alkomaten.
Nachdem ein Mann bei rot über eine Ampel in Klagenfurt fuhr und gegen einen Bus prallte, wurde ihm der Führerschein abgenommen.
Klagenfurt
26/08/2026
Verkehrsunfall

Alkolenker fuhr bei rot über die Ampel und kracht in Linienbus

Gestern hat es kurz vor Mitternacht im Klagenfurter Stadtgebiet gekracht. Ein Autofahrer fuhr bei rot über die Ampel und prallte gegen einen Bus. Er war alkoholisiert.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)
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Am gestrigen Mittwoch lenkte ein 50-jähriger Klagenfurter sein Auto gegen 23.30 Uhr auf der Luegerstraße in Klagenfurt am Wörthersee in Richtung Villacher Straße. Dabei übersetzte er die Straße trotz roter Ampel und prallte gegen einen auf der Villacher Straße fahrenden Linienbus, gelenkt von einem 56-jährigen Mann.

Führerschein abgenommen

Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen, Personen wurden nicht verletzt. Der Alkotest verlief beim 50-jährigen positiv, teilt die Polizei mit. Der Führerschein wurde ihm gegen Bestätigung abgenommen. Der Alkolenker wird angezeigt.

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