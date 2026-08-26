Brauchtum, Musik und Geselligkeit beim traditionellen Bad Bleiberger Kirchtag

Vom 21. bis 23. August 2026 stand Bad Bleiberg ganz im Zeichen des traditionellen Bleiberger Kirchtags. Ein abwechslungsreiches Programm aus Brauchtum, Musik und Geselligkeit sorgte für ein stimmungsvolles Wochenende.

Den Auftakt machte am Freitag der Hauskirchtag im Hotel Vital. Am Samstag folgte das traditionelle Gassenziehen der verheirateten Zechburschen. Beim anschließenden Hauskirchtag im Baron Café sorgten „Die zwei Kärntner“ für beste Stimmung, heißt es in einer Aussendung der Gemeinde. Der Bieranstich erfolgte durch Bürgermeister Christian Hecher und den Zechmeister Christoph Hausmann. Den Ausklang des Samstags bildete der BSV-Kirchtag im Drei-Lärchen-Stadion.

Traditionelle Messe und Kranzniederlegung

Am Sonntag fanden die traditionelle Messe in der katholischen Kirche und die Kranzniederlegung der verheirateten Zechburschen statt. Beim anschließenden Frühschoppen im Knappenhaus sorgte die Bergkapelle Bad Bleiberg für die musikalische Umrahmung. „Der Bleiberger Kirchtag ist ein wichtiger Bestandteil unseres gelebten Brauchtums und zeigt, wie stark der Zusammenhalt in unserer Gemeinde ist. Mein Dank gilt allen Vereinen, Zechburschen, Musikgruppen, Betrieben und Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen beigetragen haben“, so Bürgermeister Christian Hecher.