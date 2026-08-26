Krankenhauskosten: „Alles gedeckt“ – doch dann flattert 500-Euro-Rechnung rein

Eine Kärntnerin bekam plötzlich eine Rechnung über 500 Euro bezüglich eines Krankenhausaufenthaltes. Doch zuvor wurde ihr mündlich versichert, dass das "alles gedeckt" sei ...

Eine Kärntnerin ruft ihren Versicherungsvertreter an, erkundigt sich nach möglichen Kosten, die im Zuge ihres Krankenhausaufenthaltes entstehen könnten, und bekommt die beruhigende Auskunft, dass „alles gedeckt“ sei. Doch kurz darauf flattert eine Rechnung über knapp 500 Euro herein. Sie wandte sich an den Konsumentenschutz der AK Kärnten, weil sie davon ausging, dass die zuvor eingeholte mündliche Auskunft verbindlich sei.

Kulante Lösung erreicht

„Rechtlich betrachtet begründet die fehlende Information im Telefonat

keinen Anspruch auf Erlass des Selbstbehalts. Dieser war beim Vertragsabschluss

eindeutig vereinbart“, erklärt AK-Konsumentenschützerin Valentina Konatschnig, die

dennoch beim Versicherungsunternehmen intervenierte und eine kulante Lösung

erreichte: Der Versicherer verzichtete in diesem Fall auf den Selbstbehalt. AK-Präsident Günther Goach warnt vor dieser Falle: „Viele Versicherte vertrauen auf mündliche Auskünfte und stehen am Ende vor Kosten, mit denen sie nicht gerechnet haben. Wir raten dazu, sich solche Informationen immer schriftlich geben zu lassen, um im Streitfall abgesichert zu sein.“

©AK Kärnten/Helge Bauer | „Rechtlich betrachtet begründet die fehlende Information im Telefonat keinen Anspruch auf Erlass des Selbstbehalts. Dieser war beim Vertragsabschluss eindeutig vereinbart“, erklärt AK-Konsumentenschützerin Valentina Konatschnig ©AK Kärnten/Helge Bauer | AK-Präsident Günther Goach warnt vor dieser Falle: „Viele Versicherte vertrauen auf mündliche Auskünfte und stehen am Ende vor Kosten, mit denen sie nicht gerechnet haben. Wir raten dazu, sich solche Informationen immer schriftlich geben zu lassen, um im Streitfall abgesichert zu sein.“

Tipps der Arbeiterkammer Kärnten Schriftliche Bestätigung einholen: Nur schriftliche Bestätigungen schützen im Streitfall. Gesprächsnotizen, E‑Mails und Screenshots helfen, wenn es später zu Missverständnissen kommt.

Vertrag genau prüfen: Selbstbehalte, Ausschlussgründe und Kostenbeteiligungen stehen immer im Vertrag, auch wenn sie im Gespräch nicht erwähnt werden.

Bei Unklarheiten nachfragen: Lieber einmal mehr nachhaken, bevor man sich auf eine Aussage verlässt und einen Vertrag unterzeichnet. Besonders bei Krankenhaus‑, Zahn‑ oder Spezialbehandlungen.

Kostenlose Unterstützung: konsument@akktn.at oder 050 477-2002

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.08.2026 um 08:58 Uhr aktualisiert