Angefahren und liegen gelassen: Kärntner Familie rettet Hündin Lucky

Nach einem Verkehrsunfall in Bosnien brauchte Streunerhündin Lucky eine Not-Operation. Die Familie des Kärntners Haris Bilajbegović übernahm die Kosten und sucht nun ein Zuhause für die etwa drei Jahre alte Fellnase.

Nach einem schweren Verkehrsunfall im bosnischen Čaplje nahe Sanski Most sucht Lucky ein neues Zuhause. Die etwa drei Jahre alte Streunerhündi ist von einem Auto angefahren worden. „Der Fahrer ließ sie einfach liegen“, schildert der bekannte Villacher Schauspieler, Autor, Regisseur und Stuntman Haris Bilajbegović. Sein Vater wurde Zeuge des Geschehens, hob die verletzte Hündin von der Fahrbahn und fuhr mit ihr zu einem Tierarzt. Dort zeigten Röntgenaufnahmen, dass nur ein chirurgischer Eingriff Lucky retten konnte. Die Kosten beliefen sich auf rund 1.000 Euro.

©zVg. / Bilajbegović Lucky wurde von einem Auto angefahren und einfach liegen gelassen.

Zweite Chance für Lucky

Doch die Familie – welche inzwischen wieder nach Österreich zurückkehren musste – wollte die Fellnase nicht ihrem Schicksal überlassen und übernahm daher den gesamten Betrag. „Lucky hat ihre Operation überstanden – und damit eine zweite Chance bekommen“, freut sich Bilajbegović. Nun wird ein neues Zuhause für die freundliche, soziale und bereits kastrierte Hündin gesucht. „Für Lucky war das eine traumatische Erfahrung. Umso wichtiger ist es jetzt, dass sie einen ruhigen und sicheren Ort findet, an dem sie sich in ihrem eigenen Tempo erholen kann.“ Gesucht werden hundeerfahrene Menschen oder eine Organisation, die Lucky bei sich aufnehmen und ihr Zeit für ihre Genesung geben.

©zVg. / Bilajbegović Inzwischen geht es Lucky wieder besser. Nun wird eine Unterkunft für sie gesucht.

Zuhause gesucht

Bilajbegović: „Lucky soll endlich erfahren, wie sich ein sicheres Zuhause anfühlt. Sie soll Liebe, Geborgenheit und die Aufmerksamkeit bekommen, die sie nach allem, was sie erlebt hat, so sehr verdient.“ Die Kosten für Impfungen, notwendige Papiere und den Transport von Bosnien-Herzegowina nach Österreich würde er gemeinsam mit seiner Familie übernehmen.

Nach all dem Pech, das sie erlebt hat, soll sie jetzt endlich das Glück finden, das sie verdient. Haris Bilajbegović

Lucky helfen: Du kannst Lucky ein neues Zuhause bieten oder den Kontakt zu einer passenden Organisation vermitteln? Schreib direkt an die Redaktion von 5 Minuten (redaktion@5min.at) oder nutze die E-Mail-Adresse hilfe.lucky@gmx.at. Jede Nachricht hilft der Hündin weiter.

©zVg. / Bilajbegović Du kannst helfen? Dann melde dich.