Ausgesetzt? Hund wurde bei A2-Raststation zurückgelassen

Ein Hund wurde am Samstag mutterseelenallein bei einer Autobahnraststation in Völkermarkt zurück gelassen. Das TierschutzKompetenzzentrum Kärnten (TiKo) bittet nun um Hinweise.

Ein alleingelassener Hund wurde am Samstag, dem 22. August 2026, im Bereich der Autobahnraststation Rosenberger entlang der A2 Südautobahn in Völkermarkt entdeckt. Die Tierrettung brachte den Vierbeiner umgehend ins TierschutzKompetenzzentrum (TiKo) nach Klagenfurt. Das dortige Team vermutet, dass das Tier vorsätzlich dort zurückgelassen wurde und bittet die Bevölkerung nun um Anhaltspunkte. “ Hat jemand etwas gesehen oder kennt jemand den Hund und kann uns Hinweise geben? Wir bitten um eure Mithilfe“, schreiben sie in den sozialen Medien.

Aussetzen von Tieren ist strafbar

Zudem verweisen die Tierheim-Mitarbeiter darauf, dass das Aussetzen von Tieren strafbar ist. „Bei Überforderung mit dem eigenen Haustier wende dich immer an ein Tierheim oder eine Tierschutzorganisation in deiner Nähe – wir beraten und helfen auch in schwierigen Situationen und finden eine Lösung“, betonen sie abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.08.2026 um 15:19 Uhr aktualisiert