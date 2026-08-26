Protest gegen Spitalsschließungen

Für Aufsehen, aber auch Proteste sorgen die Aussagen des Neos-Landessprechers Janos Juvan im Sommergespräch mit 5 Minuten. Juvan schlägt ja umfassende Änderungen im Gesundheitssystem vor.

So sollen letztlich nur die Landesspitäler in Klagenfurt und Villach als Top-Kliniken des Landes bestehen bleiben, alle anderen Spitäler sollen zu Erstversorgungszentren für Akutfälle werden. Letztlich schweben Juvan drei solcher Zentren pro Bezirk vor. Nun meldet sich der Zentralbetriebsratsobmann der KABEG zu Wort.

Klare Absage

Michael Kraxner erteilt den Vorschlägen von Janos Juvan eine klare Absage. Der Zentralbetriebsrat spricht sich klar und deutlich gegen den von Juvan geforderten Kahlschlag und mögliche Spitalschließungen im Kärntner Gesundheitswesen aus. „Sparen im Gesundheitswesen ist der völlig falsche Weg. Wir dürfen nicht zulassen, dass Budgetfragen zu Lasten der Beschäftigten und damit letztlich zu Lasten der Patientinnen und Patienten gelöst werden“, erklärt Zentralbetriebsratsvorsitzender Michael Kraxner.

Das Gegenteil sei der Fall

„Wir brauchen mehr Personal, nicht weniger.“ Wer wie Juvan leichtfertig und populistisch über Einsparungen im Gesundheitswesen spreche, so Kraxner, ignoriere die dramatischen Folgen für die Patienten und für jene Menschen, die täglich unsere Versorgung unter schwierigsten Bedingungen aufrechterhalten“, so Kraxner. Damit stellt sich Kraxner auch vor die Beschäftigten. „Sie brauchen dringend Entlastung und verlässliche Rahmenbedingungen, aber ganz sicher keine weiteren Sparpakete oder drohende Spitalschließungen.“