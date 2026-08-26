Biker (54) wollte überholen und landet schwer verletzt im Spital

Ein Überholmanöver auf der Großglockner Straße (B 107) im Bezirk Spittal an der Drau endete für einen 54-jährigen Motorradfahrer am Mittwoch im Krankenhaus. Auch die Besatzung des Rettungshubschraubers C7 stand im Einsatz.

Am Mittwoch kam es zum einem Verkehrsunfall auf der Großglockner Straße.

Am Mittwoch kam es zum einem Verkehrsunfall auf der Großglockner Straße.

Der 54-jährige Motorradlenker aus der Schweiz setzte am Mittwochvormittag zu einem Überholmanöver auf der Großglockner Straße ab. Jedoch bog die 68-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Spittal an der Drau im selben Moment nach links ab. Infolgedessen kollidierte sie mit dem Motorrad.

Biker schwer verletzt

„Dadurch wurde der Motorradlenker vom Fahrzeug in die angrenzende Wiese geschleudert“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion Winklern. Nachfolgende Lenker leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der Schwerverletzte wurde vom Rettungshubschrauber C7 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.