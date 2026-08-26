Donnerstag bringt viel Sonne und bis zu 32 Grad

Der Donnerstag bringt in Kärnten Hochsommerwetter mit Temperaturen von bis zu 32 Grad. Auf den Bergen könnte allerdings Saharastaub die Fernsicht trüben.

In Kärnten starten wir am Donnerstag stellenweise mit lokalen Hochnebelfeldern. Diese lösen sich aber rasch auf und machen Platz für viel Sonnenschein. Nachmittags bilden sich zwar ein paar Quellwolken, sie bleiben aber völlig harmlos. Die Temperaturen steigen nach Werten von 13 bis 18 Grad in der Früh im Tagesverlauf deutlich an. Bei regional auffrischendem Südwestwind erreichen die Höchstwerte 28 bis 32 Grad. Sonnencreme ist also definitiv ein Pflichtbegleiter.

Saharastaub trübt die Sicht

Auch auf den Kärntner Bergen zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. „Am Donnerstag erwartet uns ausgezeichnetes Bergwetter, meist ist es von der Früh weg sonnig“, kündigen die Meteorologen der Geosphere Austria an. Lediglich die Fernsicht könnte durch Saharastaub stellenweise etwas getrübt sein.