Von KI bis Nachhaltigkeit: Kärntner Volkshochschulen präsentieren Herbstprogramm

Geschäftsführerin Beate Gfrerer bilanzierte: „Mit 75 hauptamtlichen Mitarbeiter:innen, acht Bezirksstellen, mehr als 30 regionalen, nationalen und internationalen Projekten sowie 635 freiberuflichen Kursleiter:innen bespielen wir 93 Kursorte , davon 14 seit letztem Jahr neu, und haben im Vorjahr 2.781 Bildungsangebote mit 23.000 Teilnehmer:innen durchgeführt , davon zwei Drittel im Erwerbsalter. Die Zahlen zeichnen ein sehr deutliches Bild , wie stark die VHS in Kärnten präsent ist.“

Bewegungskurse, Digitale Kompetenzen, Sprachkurse und Co.

Dauerbrenner sind Bewegungs-/Gesundheits- und Sprachkurse, erwartungsgemäß ein wachsender Bereich die Digitalen Kompetenzen mit 3.550 Teilnehmern in 414 Kursen, Tendenz steigend. „Das VHS-Angebot ist wie gewohnt preislich fair und sozial gestaltet. Viele Angebote können mit Hilfe von Fördergebern wie der ÖGK, der AK, dem OeAD oder dem Land Kärnten gratis angeboten werden“, heißt es in einer Aussendnung. Das Programm ist kein starres Curriculum, sondern wird laufend um neue(Bildungs-)Trends und gesellschaftspolitisch brennende Themen ergänzt Elisabeth Michorl, Bezirksstellenkoordinatorin der VHS Klagenfurt.

Programm greift aktuelle Trends und Bedürfnisse auf

Mit über 350 Kursen und 170 Kursleitern startet die Bezirksstelle Klagenfurt in den Herbst. Das Programm greift aktuellen Trends, veränderte Lerngewohnheiten und individuelle Bedürfnisse auf. Neben dem bewährten Kursangebot gewinnen Online -Formate, kürzere Crash- und Intensivkurse sowie Einzelcoachings zunehmend an Bedeutung, heißt es weiter. An Flexibilität gewinnen die zwei größten Fachbereiche: Sprachen sowie Bewegung und Gesundheit. 16 flexible Blockkartenangebote ermöglichen, dass Bewegung noch besser in den Alltag integriert werden kann. Statt fixen Kursterminen bieten Blockkarten die Möglichkeit, verschiedene passende Bewegungseinheiten flexibel zu nutzen, wird mitgeteilt. Die Inhalte reichen von Pilates, Yoga, Cycling, Krafttraining bis zu Rückengymnasitk und Beckenbodenstärkung. Allen Sprachinteressierten stehen über 80 Sprachkurse in 14 Sprachen auf allen Niveaus, davon rund ein Viertel online, Kompaktangebote in Englisch, Slowenisch, Italienisch und Deutsch sowie individuelle Einzelcoachings stehen zur Auswahl. Das Herbstprogramm kannst du auch online einsehen.