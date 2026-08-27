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Ein Bild auf 5min.at zeigt die Kurven eines Seismographen.
Vergangene Nacht ereignete sich in der Region Friaul-Julisch Venetien (Italien) ein Erdbeben.
Italien/Kärnten
27/08/2026
Magnitude 3,4 ML

Erdbeben in Friaul: Erschütterungen auch in Kärnten spürbar

In der Nacht auf Donnerstag bebte in der italienischen Region Friaul-Julisch Venetien die Erde. Laut Meteorologen

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)
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Der Österreichische Erdbebendienst (GeoSphere Austria) registrierte das Ereignis am Donnerstag, dem 27. August 2026, genau um 0.19 Uhr. Das Epizentrum lag rund acht Kilometer östlich von Tolmezzo in der Region Friaul-Julisch Venetien.

Erdbeben in Kärnten spürbar

Das Beben erreichte eine Magnitude von 3,4 ML. „Die Erschütterungen dieses Bebens könnten im Grenzgebiet zu Kärnten (z.B: zwischen Kötschach-Mauthen und Hermagor) von wenigen Personen schwach verspürt worden sein“, heißt es vonseiten der Geosphere Austria.

Lage wird weiter beobachtet

Trotz des spürbaren Potenzials liegen beim Erdbebendienst aktuell noch keine Rückmeldungen aus der Bevölkerung vor, so der Erdbebendienst. Die Lage wird weiter beobachtet.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.08.2026 um 07:47 Uhr aktualisiert
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