Historischer Schienenbus geht auf Sonderfahrt durch Kärnten

Die Gailtalbahn blickt 2026 auf ein 111-jähriges Bestehen zurück. Gleichzeitig feiert der Verein Gailtalbahn sein zehnjähriges Bestehen.

Aus diesem Anlass rollt am Freitag, 4. September, und Samstag, 5. September 2026, ein echter Klassiker der österreichischen Verkehrsgeschichte auf den Schienen. Ein historischer SGP-Schienenbus aus dem Jahr 1965 bringt den Charme vergangener Tage zurück auf die Strecke.

Sonderzug von Villach über Hermagor nach Kötschach-Mauthen

Für die Fahrgäste ist neben dem außergewöhnlichen Fahrerlebnis auch ein Barbetrieb im Zug vorgesehen. Darüber hinaus sind Fotohalte geplant. Am Freitag und Samstag startet der Sonderzug in Villach Hauptbahnhof um acht Uhr und fährt über Villach Westbahnhof, Villach Warmbad, Arnoldstein, Hermagor, Rattendorf-Jenig, Kirchbach und Dellach im Gailtal nach Kötschach-Mauthen. Die Ankunft in Kötschach-Mauthen ist um 10.21 Uhr vorgesehen. Die Rückfahrt beginnt um 15.30 Uhr in Kötschach-Mauthen. Villach Hauptbahnhof wird laut Fahrplan um 17.53 Uhr erreicht.

Zusätzliche Pendelfahrten im Gailtal

Neben der durchgehenden Sonderzugfahrt werden zwischen Kötschach-Mauthen und Rattendorf-Jenig zusätzliche Fahrten mit dem historischen Schienenbus angeboten. Damit besteht auch für Besucher aus dem Gailtal die Möglichkeit, das historische Fahrzeug auf einer kürzeren Strecke zu erleben wird weiter mitgeteilt.

©zVg. Die Gailtalbahn blickt 2026 auf ein 111-jähriges Bestehen zurück.

Jubiläumsfahrten

Mit den Jubiläumsfahrten möchte der Verein Gailtalbahn nicht nur an die wechselvolle Geschichte der Bahnstrecke erinnern, sondern historische Eisenbahntechnik unmittelbar erlebbar machen. Der SGP-Schienenbus aus dem Jahr 1965 steht dabei selbst für ein Stück österreichischer Verkehrsgeschichte und war bei Fahrgästen aufgrund er perfekten Rundum Sicht äußerst beliebt, heißt es weiter. Da nur ein limitiertes Sitzplatzangebot zur Verfügung steht, wird eine rechtzeitige Reservierung beziehungsweise der frühzeitige Fahrkartenkauf empfohlen, wird betont.