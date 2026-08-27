August-Hitze könnte 34-Grad-Rekord brechen: „Extrem außergewöhnlich“

Kärnten steht vor dem Hitzefinale im August. Mit Temperaturen über 30 Grad könnte am Freitag sogar ein Temperaturrekord von 1992 fallen, ehe am Wochenende Regenschauer kommen.

Der Spätsommer zeigt sich in Kärnten von seiner extremen Seite. Strahlender Sonnenschein, Temperaturen von über 30 Grad und eine feine Schicht Saharastaub prägen das aktuelle Wetter. Normale Sommertemperaturen für Ende August sehen allerdings anders aus, wie Meteorologe Gerhard Hohenwarter von GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten betont.

Möglicher Rekordtag: Fällt die Marke von 1992?

Am morgigen Freitag legt die Hitze voraussichtlich noch einmal nach. Es könnte sogar Geschichte geschrieben werden: Der bisherige Spitzenwert für Ende August stammt vom 28. August 1992, als in Pörtschach 34,2 Grad gemessen wurden. „Das könnten wir morgen in Kärnten noch übertrumpfen. Wir haben derzeit keine normale Sommertemperatur für Ende August“, betont Hohenwarter. Zum Vergleich: Normalerweise liegen die durchschnittlichen Höchstwerte Ende August bei rund 24 Grad.

Wetterumschwung in Kärnten

Erst in der Nacht auf Samstag kündigt sich ein Wetterumschwung an. „In der Nacht auf Samstag können dann eben Gewitter in Kärnten dabei sein. Wo dann der Schwerpunkt wirklich sein wird, ist leider noch etwas unsicher. Das können wir morgen schon genauer sagen“, teilt der Wetterexperte weiter mit. Der Freitag selbst bleibt untertags noch komplett trocken.

Kühleres Wochenende: „Aber immer noch überdurchschnittlich warm“

„Das Wochenende selbst ist dann deutlich kühler, aber immer noch überdurchschnittlich warm für die Jahreszeit“, so der Meteorologe. Mit Werten um die 27 Grad bleibt es auch am Samstag und Sonntag hochsommerlich warm – inklusive einzelner Schauer in den Bergen und Tälern. „Die durchschnittlichen Höchstwerkte Ende August liegen um die 24 Grad“, betont Hohenwarter abschließend gegenüber 5 Minuten.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.08.2026 um 10:59 Uhr aktualisiert