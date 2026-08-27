Repair Cafe und musikalisches Programm: Das bietet das Wochenende in Althofen

Das Umweltreferat der Stadt Althofen und die KEM Althofen Umgebung setzen gemeinsam mit der Flex-Lehrwerkstätte ein starkes Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft. Gleichzeitig erwartet Kulturbegeisterte ein vielfältiges musikalisches Programm im Stadtpark und in der Kirche.

Repair Café in Althofen

Am Donnerstag, dem 27. August, von 13.30 bis 16 Uhr, findet in den Räumlichkeiten des Vereins Familienglück in der Kreuzstraße 35 das Repair Café statt. Im Mittelpunkt steht die Idee, defekte kleinere Elektro-Kleingeräte nicht zu entsorgen, sondern sie gemeinsam wieder instand zu setzen. Lohnt sich die Reparatur, wird sie kostenlos durchgeführt, heißt es in einer Aussendung der Stadtgemeinde. Nicht angenommen werden Computer, Handys, Kaffeemaschinen und Fernseher sowie Großgeräte wie Waschmaschinen oder Kühlschränke. Das Projekt wurde vom Umweltreferat der Stadt Althofen in Zusammenarbeit mit der KEM Althofen Umgebung ins Leben gerufen. Unterstützt wird es von der Flex-Lehrwerkstätte. Durch das gemeinsame Reparieren werden Ressourcen geschont und Abfall vermieden, wird weiter mitgeteilt.

„Elias Raffael & die coolen Socken“

Am Freitag, dem 28. August, findet ab 19.30 Uhr bei freiem Eintritt das Konzert „Elias Raffael & die coolen Socken“ im Stadtpark Althofen statt. Bandmitglied Fabian Schumann gestaltet den Support-Act und präsentiert dabei seine E-Zither völlig neu – elektrisch, modern und abseits der alpenländischen Tradition. Mit seiner selbst weiterentwickelten E-Zither verbindet er das Instrument mit Jazz und stellt sein Album „STROM“ solistisch vor. Für Elias Raffael ist das Konzert in Althofen auch eine Rückkehr zu seinen Wurzeln: Hier verbrachte der gebürtige Kärntner seine ersten fünf Lebensjahre, bevor ihn sein Weg über Sankt Veit und Graz schließlich nach Salzburg ans Mozarteum führte.

„Orgel trifft Sax“ in der Stadtpfarrkirche

Am Sonntag, dem 30. August, findet um 18 Uhr die Veranstaltung „Orgel trifft Sax“ statt. Die Besucher erwartet ein besonderes Klangerlebnis mit Edgar Unterkircher am Saxophon und Tonc Feinig an der Orgel in der Stadtpfarrkirche.