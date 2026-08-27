Land fördert Stücklerhof mit 20.000 Euro für Reitsportevents

Von März bis Oktober finden am Stücklerhof in St. Margarethen im Lavanttal insgesamt 22 Veranstaltungen statt, darunter auch internationale Turniere, die Teilnehmer aus mehr als 15 Nationen nach Kärnten bringen. Aufgrund der touristischen Bedeutung unterstützt das Tourismusreferat des Landes Kärnten diese Veranstaltungsreihe nun mit 20.000 Euro, heißt es in einer Aussendung.

„Aus touristischer Sicht von großer Bedeutung“

Die Förderzusage übergab Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig kürzlich persönlich bei einem Besuch. Er betonte dabei: „Sportveranstaltungen mit internationaler Beteiligung sind auch aus touristischer Sicht von großer Bedeutung. Sie bringen zusätzliche Gäste nach Kärnten, sorgen für Nächtigungen sowie Wertschöpfung und stärken gleichzeitig unsere Sichtbarkeit über die Landesgrenzen hinaus. Da sich die Turniere über mehrere Monate erstrecken, wird damit gezielt auch die Vor- und Nachsaison belebt.“ Reiter sorgen gemeinsam mit Trainern, Betreuern, Offiziellen sowie Familien für mehrtägige Aufenthalte und eine zusätzliche Nachfrage bei Beherbergung, Gastronomie und Handel. Allein bei den internationalen Wettbewerben rechnet der Veranstalter mit 20.000 bis 25.000 Übernachtungen und 10.000 bis 15.000 Besuchern. „Das zeigt, welche touristische Wirkung solche Veranstaltungen entfalten können. Gleichzeitig präsentieren wir Kärnten einem internationalen Publikum als attraktive Sport-, Natur- und Urlaubsdestination“, so Schuschnig.

Turniersaison soll weiter ausgebaut werden

Einen Höhepunkt bildete heuer im Juli bereits das internationale Gespannfahrturnier „Donaualpenpokal“. Es zählt zu den hochwertigsten Veranstaltungen dieser Art im mitteleuropäischen Raum und bringe internationale Spitzenfahrer inklusive Begleitpersonen und Offizielle nach Kärnten, heißt es weiter. Die Turniersaison am Stücklerhof soll künftig weiter ausgebaut werden: Für 2027 sind 24 nationale und internationale Veranstaltungen über acht Monate geplant. Darüber hinaus werden Bewerbungen für Nachwuchs-Europameisterschaften in mehreren Reitsportdisziplinen in den Jahren 2028 und 2029 angestrebt. „Der Stücklerhof zeigt, wie sich Sport und Tourismus erfolgreich miteinander verbinden lassen. Mit der langfristigen Weiterentwicklung der Turnierserie besteht großes Potenzial, Kärnten noch stärker als internationale Reitsportdestination zu positionieren und zusätzliche Gäste auch außerhalb der klassischen Hauptsaison für unser Bundesland zu gewinnen“, so Schuschnig abschließend.