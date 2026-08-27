Anstieg um 66 Prozent: Wieder mehr Schulwegunfälle in Kärnten

Besorgniserregende Zahlen in Kärnten: Laut der Mobilitätsorganisation VCÖ ist die Zahl der Schulwegunfälle im vergangenen Jahr um 66 Prozent gestiegen. Insgesamt wurden bei 48 Vorfällen 54 Kinder verletzt.

Trotz verkehrsberuhigender Maßnahmen, dem Einsatz von Schülerlotsen und erhöhter Rücksichtnahme im Schulumfeld ist der Gang zur Schule in Kärnten wieder gefährlicher geworden. Eine VCÖ-Auswertung der Statistik-Austria-Daten belegt für das Vorjahr mit 48 Schulwegunfällen den höchsten Wert seit 2019 – das bedeutet 17 Vorfälle mehr als 2024. Insgesamt verletzten sich 54 Kinder, vier davon schwer. Ein tödlicher Schulwegunfall blieb Kärnten glücklicherweise erspart.

Warum Elterntaxis nicht immer helfen

Vor allem Volksschulkinder haben meist einen kurzen Schulweg, der gut zu Fuß gegangen werden kann. „Damit erlangen die Kinder Kompetenz für das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Diese Erfahrung hilft ihnen bei all ihren Wegen, die sie in der Freizeit zurücklegen“, erklärt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Elterntaxis nehmen Kindern diese Möglichkeit.

Schulweg üben

Jedoch wird angeraten, den Schulweg vorab in den Ferien zu üben. Speziell mit Schulanfängern sowie Kindern, die beispielsweise von der Volksschule in die Mittelschule oder ins Gymnasium wechseln. Empfohlen wird die Schulweg-Variante mit dem geringsten Aufkommen an Autos, nahtlosen Fußgängerwegen sowie möglichst wenigen Fahrbahnwechseln zu wählen. Bevor es losgeht, gilt es zudem, die Verkehrsregeln zu besprechen sowie die gewählte Route aus den Augen des Kindes zu bewerten. „Wer auf Gefahren- oder Problemstellen am Schulweg des Kindes stößt, sollte diese am besten der Gemeinde sowie der Schuldirektion melden. So können die zuständigen Stellen rasch Maßnahmen zur Entschärfung der Problemstelle prüfen und umsetzen“, betont Schenk. Viele Kinder in Kärnten benützen auch den Schulbus. Hier ist es wichtig, dass die Haltestellen sicher erreicht werden können und es bei den Bushaltestellen sichere Straßenübergänge gibt.

Verkehrsclub mahnt zu mehr Vorsicht

Für mehr Sicherheit von Kindern in Städten und Gemeinden braucht es laut VCÖ mehr verkehrsberuhigte Zonen, Tempo 30 anstelle von 50 und lückenlose Wege für Fußgänger sowie Radfahrer. Gleichzeitig erinnert der Verkehrsclub daran, dass der Vertrauensgrundsatz bei Kindern nicht gilt. Vor Schutzwegen ist das Tempo deshalb rechtzeitig zu drosseln, sodass ein sicherer Stopp jederzeit möglich ist.