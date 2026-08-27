Schwestern (16, 12) kippen mit Traktor auf der Metnitztal Straße um

Eine landwirtschaftliche Zugmaschine kippte am Donnerstag auf der Metnitztal Straße (L62) im Gemeindegebiet von Friesach um. An Bord waren die erst 16-jährige Lenkerin und ihre 12-jährige Schwester.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Salvator, die Polizei und der Rettungsdienst wurden am Donnerstagvormittag auf die Metnitztal Straße (L62) alarmiert. Dort ist eine landwirtschaftliche Zugmaschine samt angekuppelten Kreiselwender umgekippt. Die erst 16-jährige Lenkerin ist aus bislang unbekannter Ursache auf das Straßenbankett geraten. „Beim Versuch wieder auf die Fahrbahn zu lenken, geriet die Zugmaschine ins Wanken“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion Friesach.

Schwester (12) war mit dabei

Mitten auf der Fahrbahn kam das Fahrzeug zum Liegen. Die junge Frau und ihre 12-jährige Schwester, welche ebenfalls mit an Bord war, wurden zum Glück nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst lieferte sie ins UKH Friesach ein. „Ein Alkomatentest verlief negativ“, so die Polizisten abschließend.