Home-Office und Digitalisierung trieben Kärntner EDV-Händler in die Pleite

Die Digitalisierung bringt einen Betrieb in Feldkirchen ins Straucheln. Weil die Nachfrage nach Druckerzubehör und -recycling einbrach, wurde über das Vermögen Einzelunternehmener Thomas Fercher nun ein Konkursverfahren eröffnet.

Über das Vermögen des Einzelunternehmers Thomas Fercher wurde am Donnerstag ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet wurde. Er schlitterte mit seinem Betrieb in Feldkirchen in die Pleite. Schuld ist die Digitalisierung, welche aufgrund der Coronapandemie maßgeblich vorangetrieben wurde.

Kontinuierliche Umsatzeinbußen

„Bedingt durch die flächendeckende Umstellung zahlreicher Kunden auf Homeoffice und die damit einhergehende Digitalisierung von Büroprozessen brach der Markt für physisches Druckerzubehör und Drucker- Recycling nachhaltig und drastisch ein“, heißt es vonseiten des Alpenländischen Kreditorenverbandes. Seit 2020 verzeichnet der Betreiber kontinuierliche Umsatzeinbußen. Hinzu kam dann auch noch die allgemeine Teuerungswelle.

Schulden in Höhe von 79.500 Euro

Laut Antrag belaufen sich die Verbindlichkeiten inzwischen auf rund 121.000 Euro. Dem gegenüber stehen Aktiva in einer Größenordnung von 41.500 Euro. Das ergibt eine Überschuldung in Höhe von 79.500 Euro. Von der Insolvenz sind 24 Gläubiger und keine Dienstnehmer betroffen. Der Betrieb bereits geschlossen. „Ob ein Sanierungsplan beabsichtigt ist, steht derzeit noch nicht fest“, so der AKV weiter. Forderungsanmeldungen können ab sofort angemeldet werden.