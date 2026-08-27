Smartphones verstehen: 19-Jähriger startet Verein für Senioren

Viele ältere Menschen besitzen zwar ein Smartphone, fühlen sich im Umgang damit aber manchmal unsicher. Um sie zu unterstützen, hat Jonathan Costisella (19) nun den „Smart Club Feldkirchen“ ins Leben gerufen.

„Wir möchten vor allem Senioren und Smartphone-Einsteiger dabei unterstützen, sicherer und selbstständiger mit ihrem Smartphone und der digitalen Welt umzugehen“, erklärt Vereinsobmann Jonathan Costisella im Gespräch mit 5 Minuten. Völlig ohne Fachjargon wollen die Mitglieder des „Smart Clubs Feldkirchen“ die Nutzung von Mobilgeräten vermitteln.

Neuer Verein hilft Senioren bei Smartphone-Fragen

„Gerade bei Themen wie WhatsApp, Fotos, Einstellungen, Apps, Internet oder Sicherheit gibt es viele Fragen“, weiß der 19-Jährige aus eigener Erfahrung. Immerhin steht er auch seinen Großeltern dabei zur Seite. „Wir möchten hier unkompliziert helfen.“ Thematisiert werden sollen unter anderem der Gebrauch von Alltagsanwendungen, wie WhatsApp oder ID Austria, sowie Betrugsmaschen. „Beim ersten Treffen möchten wir zunächst auf die individuellen Fragen der Teilnehmer eingehen und grundlegende Funktionen des Smartphones erklären. Dabei soll es vor allem darum gehen, dass die Teilnehmer ihr eigenes Smartphone besser verstehen und sicherer bedienen können.“

Kurse im Herbst geplant

Konkrete Termine sind zwar noch nicht fixiert, aber: „Eine Raumanfrage bei der Stadtgemeinde Feldkirchen für die Kurse im Herbst läuft aber bereits“, so der Kärntner. Interessierte können sich telefonisch unter 0664 1882717 anmelden. „Uns ist besonders wichtig, dass niemand Angst haben muss, Fragen zu stellen. Es gibt keine ‚dummen Fragen‘ – jeder soll in seinem eigenen Tempo lernen können“, betont Costisella abschließend.