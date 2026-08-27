„Erst ein Knall“: Kärntner filmt Eissturz nahe der Pasterze

Die Kaiser-Franz-Josefs-Höhe auf 2.369 Metern Seehöhe bietet freie Sicht auf den Großglockner, die umliegende Bergwelt und den gesamten Gletscherverlauf der Pasterze. Letzteren hielt 5 Minuten-Leser Stefan Wallner am Donnerstag gerade mit seiner Kamera fest, als sich plötzlich ein riesiger Eisblock vom Hofmannskees löste und in Richtung der Pasterze stürzte. „Zuerst habe ich einen lauten Knall gehört, dann ein Grollen“, schildert der Rangersdorfer im Gespräch mit 5 Minuten. „Dann kam Gesteins- und Gletschermaterial herunter.“

©Stefan Wallner | Von der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe aus beobachtete Stefan Wallner, wie sich ein riesiger Eisblock löste.

Nur ein schmales Eisband übrig

Damit steht fest: Die Hitze der vergangenen Wochen setzte auch Österreichs größtem Gletscher zu. Wie berichtet, dürfte die schmale Eisverbindung zwischen der gut vier Kilometer langen Gletscherzunge und dem Hauptgletscher laut Experten von GeoSphere Austria und dem Alpenverein bald endgültig abreißen. Mehr dazu unter: Österreich verliert wohl bald seinen größten Gletscher

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.08.2026 um 18:59 Uhr aktualisiert