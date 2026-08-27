Schwere Verstöße und illegaler Aufenthalt: Polizei zieht Buslenker aus dem Verkehr

Ein Reisebus eines kosovarischen Unternehmens geriet am Donnerstagnachmittag in Rosenbach ins Visier der Polizei. Dabei flogen gleich mehrere Verstöße auf.

Bei einer Polizeikontrolle eines kosovarischen Linienbusses deckten die Beamten am Donnerstag schwere Verstöße auf. Die zwei Fahrer im Alter von 38 und 40 Jahren stehen im Verdacht, ohne notwendige Konzessionsurkunde regelmäßig Fahrgäste über die Grenze zu transportieren. Das Beförderungsentgelt forderten die Beschuldigten offenbar ohne Ticketvergabe von den Reisenden ein. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung.

Einreiseverbot

„Weiters wurden massive Lenk- und Ruhezeitüberschreitungen bei beiden Lenkern festgestellt“, heißt es vonseiten der Polizei weiter. „Dem 38-jährigen Lenker wurde ein illegaler Aufenthalt im Bundesgebiet nachgewiesen.“ Die Beamten lieferten ihn auf Anordnung des Bundesamtes für Fremden- und Asylwesen ins PAZ Villach ein. Beide Personen erhielten ein Einreiseverbot. Zur Sicherung des Verfahrens wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren tausend Euro einkassiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.08.2026 um 21:27 Uhr aktualisiert