Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt das Granitztal in Kärnten im Frühling.
Kärnten schwitzt am Freitag bei bis zu 34 Grad.
Kärnten
27/08/2026
Wetterausblick

Bis zu 34 Grad und Saharastaub in Kärnten

Sonne und Hitze prägen den Freitag in Kärnten mit Höchstwerten von bis zu 34 Grad. Eine Schicht aus Saharastaub trübt jedoch den Himmel. Die Wahrscheinlichkeit für Gewitter bleibt zumindest tagsüber gering.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der Freitag bringt Kärnten erneut sonniges und heißes Sommerwetter. Ein föhniger Südwind treibt die Temperaturen nach oben auf 29 bis 34 Grad. Dichter Saharastaub trübt jedoch den Sonnenschein im Tagesverlauf spürbar und sorgt in den Bergen für eine getrübte Fernsicht „Die Gewittergefahr bleibt vorerst gering“, betonen die Meteorologen der Geosphere Austria. Tagsüber bleibt es in den meisten Regionen trocken. Erst in den Abendstunden können vereinzelt lokale Gewitter entstehen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at