Bis zu 34 Grad und Saharastaub in Kärnten

Sonne und Hitze prägen den Freitag in Kärnten mit Höchstwerten von bis zu 34 Grad. Eine Schicht aus Saharastaub trübt jedoch den Himmel. Die Wahrscheinlichkeit für Gewitter bleibt zumindest tagsüber gering.

Der Freitag bringt Kärnten erneut sonniges und heißes Sommerwetter. Ein föhniger Südwind treibt die Temperaturen nach oben auf 29 bis 34 Grad. Dichter Saharastaub trübt jedoch den Sonnenschein im Tagesverlauf spürbar und sorgt in den Bergen für eine getrübte Fernsicht „Die Gewittergefahr bleibt vorerst gering“, betonen die Meteorologen der Geosphere Austria. Tagsüber bleibt es in den meisten Regionen trocken. Erst in den Abendstunden können vereinzelt lokale Gewitter entstehen.