Verstärkung für die Wölfe: Dominik Fitz dockt beim WAC an

„Wir freuen uns, dass es nach monatelangen Verhandlungen jetzt endlich mit dem Transfer geklappt hat“, erklärt Cheftrainer Thomas Silberberger. Der offensive Mittelfeldspieler kommt für ein Jahr auf Leihbasis mit Kaufoption vom Minnesota United FC aus der MLS ins Lavanttal. Fitz: „Ich freue mich sehr, dass ich wieder zurück in Österreich bin und kann es kaum erwarten, wieder am Feld zu stehen und Spielminuten zu sammeln.“

Verstärkung für die Wölfe

Seine Ausbildung genoss der 1,75 Meter große Rechtsfuß ab dem siebten Lebensjahr beim FK Austria Wien, für dessen Profimannschaft der frühere ÖFB-Nachwuchskicker später in 204 Partien beeindruckende 54 Tore und 63 Vorlagen beisteuerte. Zuletzt stand der technisch versierte Mittelfeldakteur in der MLS bei Minnesota United FC unter Vertrag, wo er in der abgelaufenen Spielzeit neun Pflichtspiele absolvierte, ehe jetzt die Rückkehr in die Heimat erfolgte. „Nachdem er in Amerika sehr lange nicht gespielt hat, ist es nun unsere Aufgabe ihn wieder zu alter Stärke zurückzuführen und dort hinzubringen, wo er vor seinem Wechsel nach Minnesota war“, erläutert Silberberger abschließend.