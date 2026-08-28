Suchaktion nach Person am Wörthersee: Einsatzkräfte vor Ort

Seit kurzem läuft eine Suchaktion am Wörthersee im Bezirk Klagenfurt-Land. Mehrere Einsatzkräfte sind vor Ort.

Derzeit läuft eine Suchaktion nach einer Person am Wörthersee.

Derzeit läuft eine Suchaktion nach einer Person am Wörthersee.

Ersten Informationen zufolge läuft eine Suchaktion nach einer Person am Wörthersee im Bereich zwischen Reifnitz und Seekirn (Klagenfurt-Land). Wie Regionseinsatzleiter Alexander Wultsch von der Österreichischen Wasserrettung gegenüber 5 Minuten mitteilt, sind „Sachen auf einem Steg gefunden worden.“

Wasserrettung, Feuerwehren und Polizei im Einsatz

Das hat eine Suchaktion ausgelöst. Derzeit stehen die Wasserrettung Krumpendorf und Pörtschach, sowie die Feuerwehren Reifnitz und Pörtschach im Einsatz. Auch die Polizei ist vor Ort.

#Update: Einsatz abgebrochen

Informationen zufolge wurde der Einsatz durch die Polizei abgebrochen. Doch dazu gibt es aktuell noch keine genaueren Details, diese folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.08.2026 um 09:14 Uhr aktualisiert