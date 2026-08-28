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Das Bild auf 5min.at zeigt LAbg. DI Michael Reiner, LAbg. Markus di Bernardo, NAbg. Maximilian Linder, NAbg. Tina Angela Berger, LAbg. Dietmar Rauter, NAbg. Mag. Gernot Darmann, LPO KO Erwin Angerer, STR Sandra Wassermann, Kajetan Glantschnig, LAbg. Josef Ofner, Barbara Plunger, 2. L-Präs. Christoph Staudacher (v.l.n.r.)
Die FPÖ Kärnten lud zum Tag der offenen Tür in die Landesgeschäftsstelle in Klagenfurt.
Klagenfurt
28/08/2026
Einblicke

Neuer Medienraum: FPÖ Kärnten lud zu Tag der offenen Tür

Die FPÖ Kärnten hat am Donnerstag, dem 27. August 2026, zu einem Tag der offenen Tür in ihre Landesgeschäftsstelle nach Klagenfurt eingeladen.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(175 Wörter)
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Eröffnet wurde der Tag der offenen Tür durch Landesparteiobmann Erwin Angerer mit einem Bieranstich. Besucher hatten die Möglichkeit sich vor Ort über die politische Arbeit der Partei zu informieren und Räumlichkeiten der Zentrale kennenzulernen. Im Mittelpunkt standen anschließend zahlreiche Gespräche mit den freiheitlichen Abgeordneten und Funktionären.

Neuer Medienraum präsentiert

Ein weiterer Programmpunkt war die Präsentation des neuen Medienraums der FPÖ Kärnten. „Die zeitgemäße Ausstattung bietet künftig zusätzliche Möglichkeiten für Pressearbeit, digitale Kommunikation und die Produktion von Medieninhalten“, heißt es in einer Aussendung. Für das leibliche Wohl sorgten die Freiheitlichen Bauern mit einer traditionellen Kärntner Jause. „Der direkte Kontakt mit den Menschen ist für unsere politische Arbeit von großer Bedeutung. Der Tag der offenen Tür bietet eine gute Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, Fragen zu beantworten und Einblicke in die tägliche Arbeit der Freiheitlichen zu geben“, so Landesparteiobmann Erwin Angerer.

Das Bild auf 5min.at zeigt Landesagrarobmann Thomas Rinner, LPO KO Erwin Angerer.
©FPÖ Kärnten
Für das leibliche Wohl sorgten die Freiheitlichen Bauern mit einer traditionellen Kärntner Jause.
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