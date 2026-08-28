Neuer Medienraum: FPÖ Kärnten lud zu Tag der offenen Tür

Die FPÖ Kärnten hat am Donnerstag, dem 27. August 2026, zu einem Tag der offenen Tür in ihre Landesgeschäftsstelle nach Klagenfurt eingeladen.

Eröffnet wurde der Tag der offenen Tür durch Landesparteiobmann Erwin Angerer mit einem Bieranstich. Besucher hatten die Möglichkeit sich vor Ort über die politische Arbeit der Partei zu informieren und Räumlichkeiten der Zentrale kennenzulernen. Im Mittelpunkt standen anschließend zahlreiche Gespräche mit den freiheitlichen Abgeordneten und Funktionären.

Neuer Medienraum präsentiert

Ein weiterer Programmpunkt war die Präsentation des neuen Medienraums der FPÖ Kärnten. „Die zeitgemäße Ausstattung bietet künftig zusätzliche Möglichkeiten für Pressearbeit, digitale Kommunikation und die Produktion von Medieninhalten“, heißt es in einer Aussendung. Für das leibliche Wohl sorgten die Freiheitlichen Bauern mit einer traditionellen Kärntner Jause. „Der direkte Kontakt mit den Menschen ist für unsere politische Arbeit von großer Bedeutung. Der Tag der offenen Tür bietet eine gute Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, Fragen zu beantworten und Einblicke in die tägliche Arbeit der Freiheitlichen zu geben“, so Landesparteiobmann Erwin Angerer.