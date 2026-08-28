„Superzellen möglich“: Gewitter und Sturmböen in Kärnten

Heute kommt es gegen Abend und in der Nacht zu einem Wetterumschwung. Was uns möglicherweise erwartet, erfährst du hier.

In Kärnten kann es heute Abend und in der Nacht zu kräftigen Gewittern und Regenschauern kommen.

In Kärnten kann es heute Abend und in der Nacht zu kräftigen Gewittern und Regenschauern kommen.

Nun steht das letzte Wochenende im August an, doch so ungewöhnlich es laut Meteorologen auch ist, werden heute noch über 30 Grad erwartet, ehe es am Wochenende etwas abkühlt. In Österreich zeichnete sich ein „Sommer der Rekorde“ ab. Sollte in Kärnten heute die 34,2-Marke noch geknackt werden, so fällt der Spitzenwert vom 28. August 1992.

Wetterumschwung in Kärnten: Gewitter und Regenschauer

Heute soll es noch knapp über 30 Grad heiß werden, so vonseiten der Geosphere Austria. Hohe Wolken und Saharastaub trüben heute untertags den Himmel. Regional greift im Tagesverlauf lebhafter Südwestwind bis in Täler und Becken durch. „Die Gewittergefahr bleibt zunächst gering, erst am Abend kann es im Nordwesten erste lokale Gewitter geben“, so die Wetterexperten.

„Kräftige Regenschauer und Gewitter“ in Kärnten

Untertags ist es heute zwar noch überwiegend trocken, in der Nacht ziehen aber „einige teils durchaus kräftige Regenschauer und Gewitter durch“, wissen die Meteorologen. Allerdings sei kein flächendeckender Regen zu erwarten, regional soll es mit lebhaftem Westwind überhaupt trocken bleiben.

„Gewitter, die wahrscheinlich zu Superzellen werden“

Wie es von „Skywarn Austria“ heißt rückt am Abend der Süden in den Fokus. „Bei ähnlich guten atmosphärischen Bedingungen wie alpennordseitig bilden sich in Norditalien am späten Abend Gewitter, die wahrscheinlich zu Superzellen werden und rund um Mitternacht Kärnten erreichen“, wird betont. Zudem wird mitgeteilt, dass die genaue Entwicklung noch recht unsicher sei. Für Teile Kärntens wird die „rote Warnstufe“ ausgegeben. Auch mit Hagel bis sechs Zentimeter und Starkregen sei zu rechnen.

Samstag in Kärnten: Bis zu 27 Grad

Am Samstag lösen sich die nächtlichen Schauer und Gewitter im Laufe des Vormittags auf. Dann setzt sich sonniges Wetter durch. „Ausgehend von den Bergen bilden sich zwar wieder einige größere Quellwolken, in den meisten Regionen bleibt es aber trocken“, so die Geosphere Austria. Es werden bis zu 23 und 27 Grad erwartet.

Sonntagswetter bringt Sonne

„Nebel- oder Hochnebelfelder lösen sich am Vormittag bald auf und für ein paar Stunden überwiegt der Sonnenschein. Am Nachmittag entstehen über den Bergen einige Quellwolken über den größeren Tälern und Becken bleibt es aber weitgehend trocken“, heißt es von den Wetterexperten zum kommenden Sonntag. Erwartet werden zwischen 25 und 29 Grad.