Unbekannter tot in der Drau gefunden: Wer kennt diesen Mann?
Am 23. Juli 2026 wurde im Bereich zwischen Strau und Kirschentheuer in der Drau in Kärnten eine bislang unbekannte männliche Person tot aufgefunden. Die Identität ist nicht bekannt.
Tragischer Fund: Kürzlich wurde ein Mann tot in der Drau im Bezirk Klagenfurt-Land aufgefunden. Die Identität des Verstorbenen konnte trotz der bislang durchgeführten Erhebungen noch nicht geklärt werden. Deshalb bittet die Kärntner Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.
Trigger-Warnung: Auf dem veröffentlichten Lichtbild der Polizei ist eine tote Person zu sehen. Solltest du dieses Bild nicht sehen wollen, dann scrolle bitte nicht weiter nach unten.
Beschreibung des Verstorbenen:
- Geschlecht: männlich
- Alter: ca. 65 bis 75 Jahre
- Größe: ca. 175 cm
- Statur: kräftig, ca. 84 kg
- Haare: graue, mittellange Haare, grauer Vollbart
- Bekleidung: weißes Hemd mit hellgrauen Längsstreifen, dunkle Anzughose mit schwarzem Gürtel, schwarze Halbschuhe mit schwarzen Socken
- Besondere Merkmale: Die unbekannte Person führte in der Hosentasche amerikanische Dollar mit sich. In der Brusttasche des Hemdes befand sich ein goldfarbener Kamm.
Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise
Personen, die Angaben zur Identität des Verstorbenen machen können oder die Person anhand der veröffentlichten Aufnahme wiedererkennen, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Ferlach unter 059133-2100 oder mit jeder anderen Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen.
Wichtiger Hinweis der Polizei
Die Polizei ersucht insbesondere auch Personen, die einen Angehörigen oder Bekannten vermissen und bei denen eine Übereinstimmung mit der veröffentlichten Person möglich sein könnte, um Kontaktaufnahme mit der Polizei. Die Ermittlungen zur Klärung der Identität sowie der näheren Umstände des Todesfalls werden fortgeführt, heißt es abschließend.