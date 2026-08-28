Unbekannter tot in der Drau gefunden: Wer kennt diesen Mann?

Am 23. Juli 2026 wurde im Bereich zwischen Strau und Kirschentheuer in der Drau in Kärnten eine bislang unbekannte männliche Person tot aufgefunden. Die Identität ist nicht bekannt.

Die Polizei sucht Hinweise zur der Identität eines Unbekannten der Tod in der Drau aufgefunden wurde.

Die Polizei sucht Hinweise zur der Identität eines Unbekannten der Tod in der Drau aufgefunden wurde.

Tragischer Fund: Kürzlich wurde ein Mann tot in der Drau im Bezirk Klagenfurt-Land aufgefunden. Die Identität des Verstorbenen konnte trotz der bislang durchgeführten Erhebungen noch nicht geklärt werden. Deshalb bittet die Kärntner Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Trigger-Warnung: Auf dem veröffentlichten Lichtbild der Polizei ist eine tote Person zu sehen. Solltest du dieses Bild nicht sehen wollen, dann scrolle bitte nicht weiter nach unten.

Beschreibung des Verstorbenen: Geschlecht: männlich

männlich Alter: ca. 65 bis 75 Jahre

ca. 65 bis 75 Jahre Größe: ca. 175 cm

ca. 175 cm Statur: kräftig, ca. 84 kg

kräftig, ca. 84 kg Haare: graue, mittellange Haare, grauer Vollbart

graue, mittellange Haare, grauer Vollbart Bekleidung: weißes Hemd mit hellgrauen Längsstreifen, dunkle Anzughose mit schwarzem Gürtel, schwarze Halbschuhe mit schwarzen Socken

weißes Hemd mit hellgrauen Längsstreifen, dunkle Anzughose mit schwarzem Gürtel, schwarze Halbschuhe mit schwarzen Socken Besondere Merkmale: Die unbekannte Person führte in der Hosentasche amerikanische Dollar mit sich. In der Brusttasche des Hemdes befand sich ein goldfarbener Kamm.

Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise

Personen, die Angaben zur Identität des Verstorbenen machen können oder die Person anhand der veröffentlichten Aufnahme wiedererkennen, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Ferlach unter 059133-2100 oder mit jeder anderen Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen.

©LPD Kärnten Zur Klärung der Identität des Verstorbenen bittet die Kärntner Polizei die Bürger um Mithilfe.

Wichtiger Hinweis der Polizei

Die Polizei ersucht insbesondere auch Personen, die einen Angehörigen oder Bekannten vermissen und bei denen eine Übereinstimmung mit der veröffentlichten Person möglich sein könnte, um Kontaktaufnahme mit der Polizei. Die Ermittlungen zur Klärung der Identität sowie der näheren Umstände des Todesfalls werden fortgeführt, heißt es abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.08.2026 um 12:30 Uhr aktualisiert