Waldbrand im Gailtal: Rund 90 Einsatzkräfte vor Ort

Im Bezirk Hermagor läuft derzeit ein Großeinsatz aufgrund eines Waldbrandes. Rund 90 Einsatzkräfte sind derzeit vor Ort.

Laut Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Zimmermann handelt es sich um einen kleinen Waldbrand nahe der Windischen Höhe. Die Alarmierung erfolgte gegen zehn Uhr heute Vormittag. Von St. Stefan aus wurden Rauchschwaden gesehen.

Blitzschlag wird als Auslöser vermutet

Wie Zimmermann informiert, dürfte der Brand „vermutlich durch einen Blitzschlag im steilen felsigen Gelände“ ausgelöst worden sein. „Wir haben bis zum jetzigen Zeitpunkt schon circa 12.000 Liter Wasser auf den Bereich abgelassen. Mittlerweile ist eine Drohne von der Polizei mit der Wärmebildkamera drübergeflogen“, so Zimmermann weiter. Es stehen sechs Feuerwehren und Flughelfer, sowie auch Bergführer im Einsatz.

„Feuer unter Kontrolle“

Laut der Wärmebildkamera wurde an einer Stelle noch eine sehr hohe Temperatur gemessen, weshalb auch jetzt noch einige Löschflüge mit dem Hubschrauber durchgeführt werden. „Das Feuer ist unter Kontrolle, derzeit laufen Nachlöscharbeiten“, heißt es weiter. Insgesamt sind rund 80 bis 90 Kräfte am Einsatzort.