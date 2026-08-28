Ossiacherseestrecke: Zugausfälle am Wochenende – was du wissen musst
Wegen eines kurzfristig aufgetretenen Personalausfalls kommt es am Wochenende während der Abend- und Nachtstunden zu Einschränkungen im Bahnverkehr auf der Ossiacherseestrecke.
In der Zeit von Samstag, 29. August , 18 Uhr bis Sonntag, 30. August, 6 Uhr sowie von Sonntag, 30. August , 18 Uhr bis Montag, 31. August 4.20 Uhr können zwischen Villach, Feldkirchen und St. Veit keine Züge über die Ossiacherseestrecke fahren. Tagsüber läuft der Betrieb planmäßig, informieren die ÖBB in einer Aussendung.
Diese Linien sind betroffen
Betroffen von den Einschränkungen ist die Nahverkehrs-Linie S2, für die ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet wird. Ebenfalls betroffen sind zwei Intercity-Züge des Fernverkehrs, die über Klagenfurt umgeleitet werden und für die zwischen Villach, Feldkirchen und St. Veit ebenso ein Schienenersatzverkehr eingerichtet wird.
Hinweise der ÖBB:
Die ÖBB bittet Fahrgäste sich vor Fahrtantritt auf SCOTTY, oebb.at sowie beim ÖBB Kundenservice unter 05-1717 über die geplanten Verbindungen zu informieren.