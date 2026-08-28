Frau und Hund tot in Kleintransporter entdeckt: Spuren führen nach Kärnten

Trauriger Fund im italienischen Grenzgebiet: Nahe Pontebba wurden am Freitagmorgen eine Frau und deren Hund tot in einem VW Caddy entdeckt. Das Fahrzeug hatte ein kärntnerisches Kennzeichen.

Ein Passant alarmierte Freitagfrüh in der italienischen Ortschaft Pietratagliata die Einsatzkräfte: Infolgedessen wurden in einem Kleintransporter der Marke VW Caddy der leblose Körper einer Frau und ihres Hundes entdeckt. Der Wagen hatte Medienberichten zufolge ein Kennzeichen aus dem Bezirk Hermagor. Es liegt also die Vermutung nahe, dass es sich bei der Toten um eine Kärntnerin handeln könnte.

Todesursache noch unklar

Laut der Polizei ist die Frau wohl bereits vor einigen Tagen verstorben. Das Fahrzeug befand sich auf einem Parkplatz in der Nähe einer Brücke über die Staatsstraße 13. Für die Ermittler steht nun die Klärung der Identität der Frau im Vordergrund. Parallel dazu laufen Untersuchungen zur Todesursache.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.08.2026 um 16:08 Uhr aktualisiert