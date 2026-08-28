Wörthersee Halbmarathon: 10.000 Athleten aus 65 Ländern am Start

Vom 28. bis 30. August heißt es am Wörthersee wieder „Kärnten läuft“ – und das bereits zum 25. Mal. Zu diesem Vierteljahrhundert-Jubiläum wird der Wörthersee wieder zum Zentrum der Ein großes Jubiläum steht bevor: Zum 25. Mal geht von 28. bis 30. August die Sportveranstaltung „Kärnten läuft“ am Wörthersee über die Bühne. Rund 10.000 Profis und Hobbysportler aus 65 Nationen treffen sich am kommenden Wochenende in der Region. Neben Bewerben für Familien und Kinder bildet der Wörthersee Halbmarathon am Sonntag um 9 Uhr das Highlight. Das Rennen führt vom Veldener Seecorso vor dem Schlosshotel bis in die „Running City“ in der Klagenfurter Ostbucht. Zusammen mit dem Halbmarathon in Graz am 11. Oktober bildet der Bewerb im Rahmen eines neuen Konzepts den „Area Süd Marathon“. Über das Programm informierten am Freitag Kärnten-Läuft-Organisator Michael Kummerer, Kärnten-Werbung-Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner, Landessportdirektor Arno Arthofer sowie Landesrat Peter Reichmann (SPÖ) in Vertretung von Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) – der per Videobotschaft gratulierte. Moderator Joschi Peharz begrüßte zudem die österreichischen Rekord- und Langstreckenläufer Julia Mayer und Timo Hinterndorfer sowie die kenianischen Athleten Mathew Kiplimo und Janet Ruguru auf dem Podium.

©LPD Kärnten/Kuess Vom 28. bis 30. August heißt es am Wörthersee wieder „Kärnten läuft“.

Breite Palette an Laufbewerben

Für die heurige Jubiläumsveranstaltung verspricht Kummerer wieder internationale Top-Läuferinnen und -läufer. Auch hob der Cheforganisator die breite Palette an Laufbewerben hervor, die Frauen, Familien, Kinder und Hundefreunde ansprechen solle. „Für uns als Veranstalter gilt: Wir haben immer wieder die Bereitschaft uns neu zu erfinden.“ Für Landessportdirektor Arthofer nimmt heuer ebenfalls am Halbmarathon teil. Er ist stolz auf die 25-jährige „gemeinsame Reise“ von Kärnten Sport und „Kärnten läuft“ und freut sich auch in Zukunft auf eine starke Partnerschaft.

50.000 Nächtigungen

Landerat Reichmann, selbst begeisterter Sportler, dankte den Organisatoren, den freiwilligen Helfern und den Partnern, welche dieses Event schon seit 25 Jahren zu einem Fixpunkt im Kärntner Sportjahr machen. Die Sportveranstaltung bringt laut Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung, 50.000 Nächtigungen nach Kärnten. Das löst wiederum fünf Millionen Euro an Wertschöpfung an einem Wochenende aus. Den Medienwert bezifferte Ehrenbrandtner mit drei Millionen Euro. Bei der Pressekonferenz mit dabei waren außerdem Bürgermeister Christian Scheider (FSP) und Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ) mit dabei.

©LPD Kärnten/Kuess | Impressionen der Jubiläums-Pressekonferenz.