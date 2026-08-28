3,5 Millionen Euro: Grünes Licht für Hochwasserschutz-Projekt

In Lengholz im Bezirk Spittal an der Drau fiel am Freitag der Spatenstich für ein zentrales Hochwasserschutzprojekt. Rund 3,5 Millionen Euro fließen in die Sicherung von 51 Gebäuden und der L14 Sachsenburger Straße.

Die Unwetter von 2019, 2020 und 2023 machen den Ausbau des Hochwasserschutzes in Lengholz in der Gemeinde Kleblach-Lind unumgänglich. Bei starken Niederschlägen kam es immer wieder zu Bachausbrüchen. Große Mengen an Wasser, Geschiebe und Wildholz wurden bis in den Siedlungsraum transportiert. Das soll nun bald der Vergangenheit angehören. Rund 3,5 Millionen Euro werden investiert um 51 Wohn- und Wirtschaftsobjekte sowie die L14 Sachsenburger Straße künftig vor Überflutungen und Muren zu schützen. Das Land Kärnten beteiligt sich ebenfalls mit 910.000 Euro an der Finanzierung.

©Büro LRin Lagger-Pöllinger In Lengholz startete der Bau des neuen Hochwasserschutzes.

Spatenstich am Lengholzerbach

„Mit dem heutigen Spatenstich wird aus jahrelanger Planung konkreter Schutz für die Menschen in Lengholz“, erklärt Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ) und betont: „Hinter den 51 gefährdeten Wohn- und Wirtschaftsobjekten stehen Familien, Betriebe und Existenzen. Wir investieren deshalb gezielt in Vorsorge und schaffen mehr Sicherheit für das Zuhause, die Wege und den Alltag der Menschen vor Ort.“ Bürgermeister Manfred Fleißner (ÖVP) ergänzt: „Ein großer Dank ergeht an die fachliche Planung durch die Techniker der WLV und die Grundeigentümer, die das Projekt so verständnisvoll, aufgeschlossen und unterstützend mittragen. Nur dadurch war es möglich, das Projekt von der Planung bis zum Baubeginn in einem relativ kurzen Zeitraum umzusetzen.“

Gemeinsam gegen die Naturgefahren

Im Rahmen des Schutzwasserverbandes Goldeck arbeiten Bund, Land, Gemeinde und Straßenverwaltung zusammen. Das Ziel ist ein verlässlicher Schutz des gefährdeten Siedlungsraums vor 150-jährlichen Hochwasserereignissen und Murenabgängen. Die Bauarbeiten am Hochwasserschutz erstrecken sich von 2026 bis 2028.